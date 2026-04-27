Aída Quilcué criticó actuación de inteligencia militar ante la escalada terrorista en Cauca y Valle

En medio del acto de presentación de la Alianza por la Vida, la candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, Aida Quilcué, se pronunció frente a la arremetida terrorista de las disidencias de las Farc, ocurrida este fin de semana en la región suroccidente del país, especialmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

La candidata volvió a plantear la tesis de un interés oscuro a través de estos atentados para incidir en el proceso electoral y criticó la actuación de las fuerzas militares.

“Es muy extraño lo que está pasando en el Cauca. Primero aparecen las pancartas de las AUC, donde dicen que la gente no puede seguir apoyando este gobierno del cambio. Luego pasa el atentado en Cali, en Popayán, en Jamundí, y luego la candidata presidencial, Paloma Valencia, anuncia que el presidente Uribe será el ministro de Defensa. Entonces, yo me pregunto qué pasa con la inteligencia militar. ¿Qué pasa? Porque estaban a un kilómetro. Primero, no intervienen en la bomba que ocurre y, segundo, no capturan a nadie. Y lo raro es que quieren detener ese proyecto político del cambio y nosotros no lo podemos permitir”, aseguró Quilcué.

Por su parte, el candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que la actuación de los grupos criminales busca favorecer a los candidatos de la extrema derecha.



“Es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer, digámoslo con claridad, el proyecto político de la extrema derecha (…) Esto es una guerra contra el pueblo del Cauca y del Valle del Cauca. Repito, es evidente que los autores de estos actos terroristas buscan favorecer a la extrema derecha, paralizar la movilización política y electoral del pueblo en territorios que han mostrado un claro respaldo a la política de nuestro gobierno. Hacer el mayor daño posible a las organizaciones, a los movimientos sociales y a sus liderazgos en esos territorios”, insistió Cepeda.

Cepeda afirmó que lo que se busca con los atentados es provocar el máximo miedo, desestabilización y generar la sensación de volver a la fórmula, según él, fracasada, de militarizar a ultranza los territorios.