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"La culpa no es de las Fuerzas Militares": comandante FF. MM. por oleada terrorista en Cauca y Valle

El general López también pidió ayuda a la comunidad con información para poder identificar situaciones sospechosas y así evitar atentados que sigan cobrando la vida de inocentes.

Atentado vía Panamericana 25 de abril
Atentado vía Panamericana, Cauca
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López, fue contundente al pronunciarse sobre la reciente oleada terrorista atribuida a las disidencias en el suroccidente del país. Recalcó que lo que ha sucedido en las últimas horas no es culpa de la fuerza pública.

En entrevista con Meridiano Blu, el alto oficial defendió la actuación del Ejército tras el atentado ocurrido en Cajibío, en el Cauca, donde una carga explosiva dejó 21 personas muertas y 48 más heridas.

"Aquí la culpa no es de la población civil, no es de las Fuerzas Militares. Aquí hay claramente unos culpables, y es 'Mordisco' con todo su clan de bandidos. Aquí es culpable 'Marlon', que ejecuta una acción terrorista contra la población civil. Ellos sabían que ahí estaban los carros, ellos represaron la vía justamente para no poder dejar pasar la población y activar y crear este terror y esta zozobra", afirmó el general López.

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También explicó que sobre el corredor vial entre Cali y Popayán se encuentran desplegados 40 pelotones, en un dispositivo que busca recuperar el control militar de una zona estratégica y compleja. Según indicó, se trata de un territorio extenso, con múltiples accesos por oriente y occidente, lo que representa un desafío permanente para la Fuerza Pública.

El comandante respondió a los cuestionamientos surgidos luego de que se conociera que tropas del Ejército estaban a cerca de un kilómetro del lugar del atentado. Aclaró que, aunque había presencia militar a ambos extremos de la vía, en el punto exacto de la explosión no había una unidad fija. Según detalló, en ese momento soldados sostenían combates con una estructura armada vinculada a alias 'Mordisco' y al cabecilla conocido como 'Marlon', lo que habría sido aprovechado por los responsables para activar la bomba.

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“El campo minado que colocaron acá claramente fue preparado con anterioridad”, afirmó el general López, quien insistió en que la acción fue premeditada. Según su versión, los atacantes bloquearon la carretera atravesando vehículos de carga y una chiva, con el propósito de represar a los civiles antes de detonar el explosivo, una maniobra que calificó como un acto terrorista deliberado contra la población.

"Hemos estado haciendo también un llamado a la población a que nos ayude con inteligencia, a que nos ayude con información. Nuestras unidades no están fijas, cada metro de la carretera. Es imposible controlar esta vía de esa forma. Aquí recurrimos también a la ayuda. La inteligencia se ha venido fortaleciendo, pero en este caso, una acción terrorista que la produce un bandido con un teléfono o con un activador desde una casa o de un sitio seguro, pues claramente es muy difícil de identificar si no contamos con esa inteligencia, si no contamos con la ayuda", concluyó el comandante de las FF. MM.

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