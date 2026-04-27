Mindefensa confirma 21 muertos por ataque terrorista en Cauca: “Es una muestra de debilidad”

El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, confirmó que el reciente ataque terrorista perpetrado en el departamento del Cauca dejó un saldo de al menos 21 personas muertas y más de 56 heridas, en uno de los episodios más graves de violencia registrados en la región en los últimos meses. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el alto funcionario calificó los hechos como “ataques cobardes” dirigidos contra la población civil, en lo que describió como una escalada terrorista impulsada por estructuras criminales debilitadas.

Según el ministro, el atentado ocurrió en la vía Panamericana, una arteria clave para la movilidad en el suroccidente del país, donde se activó una carga explosiva de gran magnitud que impactó a vehículos civiles, incluidos transportes escolares. “El saldo es muy trágico en términos de pérdida de vidas humanas, vidas que han sido principalmente civiles”, afirmó Sánchez, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.



Ataques terroristas en Cauca: impacto y análisis del Gobierno

El jefe de la cartera de Defensa subrayó que los hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, al haberse ejecutado con pleno conocimiento del daño que causarían a la población civil. “Sabían exactamente antes de activar el explosivo de que iban a matar a civiles”, enfatizó, señalando que entre las víctimas se encuentran niños, mujeres y adultos mayores.

El ataque, además, se produjo en medio de operaciones militares en la zona, donde tropas se encontraban a menos de un kilómetro adelantando acciones para restablecer el orden público. No obstante, los grupos armados ilegales optaron por detonar el explosivo, intensificando el impacto del atentado.

En términos estadísticos, Sánchez reconoció que, aunque el país venía registrando una reducción en los atentados terroristas —con una disminución del 56 % en el Valle del Cauca y del 22 % en el Cauca—, los hechos recientes alteran significativamente ese balance. “Este fin de semana cambia totalmente ese panorama”, admitió.



Pedro Sánchez, ministro de Defensa // Foto: suministrada

Terrorismo en Colombia: inteligencia y retos en la prevención

Uno de los puntos más debatidos durante la entrevista fue la afirmación del ministro de que estos ataques representan una muestra de debilidad de las disidencias de las FARC, particularmente del grupo liderado por alias Iván Mordisco. Frente a cuestionamientos sobre el aparente fortalecimiento de estos actores armados, Sánchez defendió su postura.

“El terrorismo, cuando se emplea de esa manera, atacando civiles, es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos”, explicó. En ese sentido, sostuvo que el uso de vehículos adaptados con explosivos, incluso buses escolares, evidencia la falta de capacidad militar directa de estas estructuras. “Eso no es una muestra de fortaleza. Es una muestra de debilidad”, reiteró.

Publicidad

El ministro también comparó el impacto psicológico del terrorismo con eventos internacionales como el atentado a las Torres Gemelas, señalando que este tipo de acciones buscan generar una percepción de caos y descontrol en la sociedad.

En cuanto a la capacidad de las fuerzas militares para prevenir este tipo de ataques, Sánchez indicó que se han desplegado múltiples estrategias de inteligencia y operaciones en terreno. Destacó la creación de fuerzas de despliegue rápido en distintas divisiones del Ejército, así como el uso de vehículos blindados en zonas críticas.

“Tuvimos varias alertas y todo el despliegue de la fuerza pública fue enfocado a ello”, explicó. Sin embargo, reconoció que es difícil anticipar todos los actos terroristas debido a su naturaleza impredecible. “Muchos atentados hemos evitado, pero este no se logró impedir”, señaló.

Publicidad

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades mediante la denuncia oportuna de actividades sospechosas. “¿Alguien se dio cuenta de que colocaron esa carga explosiva? Aquí la invitación es a que la gente nos ayude”, insistió.

Otro de los temas abordados en la entrevista fue el origen estructural de la violencia en el Cauca. El ministro explicó que el problema radica en las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, que financian y sostienen a los grupos armados.

“El problema es como un iceberg criminal: lo visible son los atentados, pero debajo están las economías ilegales”, detalló. En este contexto, utilizó el término “desinfectar” para referirse a la necesidad de erradicar estas actividades ilícitas en zonas específicas como el Cañón del Micay y el Naya. “Cuando digo desinfectar es eliminar eso, que la gente tome conciencia de que los cultivos ilícitos no traen subsistencia, sino violencia”, puntualizó.

