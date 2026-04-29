Santander se alista para el Fenómeno del Niño tras temporada de lluvias

Luego de varias semanas marcadas por intensas precipitaciones y emergencias en distintos municipios, el departamento de Santander comenzó a prepararse para un escenario completamente opuesto: la llegada del Fenómeno del Niño, que podría traer un periodo prolongado de altas temperaturas y escasez de lluvias en la región.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus anunció que ya está en marcha un plan preventivo ante la posible ocurrencia de este fenómeno climático hacia el mes de octubre. La estrategia incluye la articulación con alcaldías, secretarías departamentales y organismos de socorro para mitigar los impactos asociados al verano intenso.

De acuerdo con el mandatario, las acciones estarán enfocadas en prevenir incendios forestales, reducir las pérdidas en cultivos y atender los efectos de las altas temperaturas, especialmente en zonas rurales donde la variabilidad climática golpea con mayor fuerza a las comunidades.

“El departamento viene de enfrentar una temporada de lluvias que dejó afectaciones, y ahora debemos anticiparnos a un escenario de sequía. La prevención es clave para evitar emergencias mayores”, indicó Díaz Mateus.



Seguridad y bienestar con resultados para Santander



En Santander trabajamos unidos por lo que más importa: nuestra gente. Fortalecemos la seguridad en el Magdalena Medio con acciones concretas desde el CIMVRI en Barrancabermeja, avanzamos en la prevención frente al Fenómeno del… pic.twitter.com/6BFgoXx6r8 — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) April 28, 2026

Como parte del plan, la Gobernación destinó cerca de 4.300 millones de pesos para fortalecer la prevención, manejo y control de enfermedades transmitidas por vectores, que suelen incrementarse en épocas de calor. Estos recursos provienen del Sistema General de Participaciones y fueron transferidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Las autoridades de salud advirtieron que condiciones como el aumento de temperaturas y la disminución de lluvias pueden favorecer la proliferación de enfermedades como el dengue, por lo que se intensificarán las campañas de control y sensibilización en todo el territorio.

Hoy, desde la Secretaría de Salud Departamental, recibimos una inversión cercana a los $4.300 millones para fortalecer las acciones de prevención, manejo y control de las enfermedades transmitidas por vectores en Santander.



Esta inversión permite fortalecer la capacidad… pic.twitter.com/zn27GBdVON — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) April 28, 2026

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El anuncio se da en un contexto de variabilidad climática que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del departamento, primero con lluvias intensas que generaron emergencias y ahora con la necesidad de prepararse para un posible periodo seco que también representa riesgos para la población y la economía regional.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención, como el uso responsable del agua y la vigilancia de posibles focos de incendios, mientras avanza la implementación del plan que busca reducir el impacto del Fenómeno del Niño en Santander.