Más de 5.000 personas incomunicadas y 3 viviendas evacuadas dejan las lluvias en Yolombó

Un temporada de lluvias sin precedentes vive el municipio de Yolombó, en el Nordeste de Antioquia, con mayor crudeza desde el 19 de abril, fecha desde la cual han colapsado varios puentes dejando incomunicadas unas 30 veredas, lo que se suma a la alerta que se generó por la filtración de una represa ubicada en el sector Puente Pavas.

Preocupación en Yolombó, Antioquia. Tres viviendas fueron evacuadas ante el riesgo por una represa que podría filtrar la tierra y generar inundaciones. 5.000 habitantes del municipio están incomunicados por daños en los puentes. #VocesySonidos pic.twitter.com/yp9HwkfVJl — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 28, 2026

Según detalló el alcalde Amador Pérez, se identificaron una serie de dificultades en los cimientos de este afluente, que pertenece a un privado, por que los organismos de gestión del riesgo están alertando a la comunidad aguas abajo para que tomen precauciones, motivo por el que, incluso, tres viviendas ya fueron evacuadas.

Esta condición puede comprometer la estabilidad de la obra y, en caso de presentarse una falla o desprendimiento, podrían generar afectaciones como crecientes súbitas o inundaciones.

"Nosotros, como administración, venimos aguas abajo alertando a la comodidad para que tomemos precauciones y, de pronto, que si esta represa colapsa, no nos vaya a presentar dificultades. Vamos a tener una reunión con el privado, vamos a sugerirle que hagamos un desalojo de esta represa controlado", manifestó.



Tras las recientes afectaciones, Yolombó tuvo que declarar la calamidad pública, ante el colapso del puente sobre el río San Bartolo, que dejan incomunicadas a cerca de 2.000 personas de 12 veredas y otro en puente en un sector que se llama El Atajo, donde otras diez veredas más quedaron apartadas; junto con el Dagran, ya se realizaron visitas técnicas y se priorizan inversiones para restablecer la conectividad.

Por lo pronto, las recomendaciones para las personas es evitar transitar o permanecer en zonas cercanas al cauce aguas abajo de la represa, estar atentos a cualquier cambio en el nivel del agua o color, atender las indicaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier novedad.