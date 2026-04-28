Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sufrió accidente ciclístico en Valledupar

El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, continúa bajo observación médica tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia ciclística en Valledupar el pasado domingo.

A Bucaramanga será trasladado desde Valledupar el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tras ser intervenido quirurgicamente luego de sufrir un accidente en una carrera ciclistica aficionada en la capital del Cesar. El exmandatario tiene varias fracturas #VocesySonidos pic.twitter.com/T4zwmCwtok — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 28, 2026

El incidente se registró durante la carrera Ruta del Capo, evento que reunió a decenas de aficionados al ciclismo en Valledupar. En medio del recorrido, una caída múltiple dentro del grupo de corredores terminó afectando al exgobernador, quien no logró esquivar el impacto.

De acuerdo con versiones de participantes, se trató de una caída colectiva propia de la dinámica del pelotón, donde los ciclistas avanzan a alta velocidad y con poca distancia entre sí.



Un movimiento brusco en la parte delantera habría generado un efecto en cadena que dejó a varios corredores en el suelo, entre ellos el exmandatario, quien no tuvo margen de reacción.

Tras el accidente, Aguilar presentó varias lesiones de consideración, entre ellas fracturas en varias costillas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde inicialmente requirió manejo en cuidados intensivos.

Con el paso de las horas, su condición ha mostrado mejoría y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, luego de ser trasladado a una unidad de menor complejidad.

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Fuentes cercanas indican que, si la evolución continúa siendo favorable, se evalúa su traslado a Bucaramanga en los próximos días para continuar con su tratamiento.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores de Santander, donde Aguilar es una figura política reconocida por su paso por la Gobernación y el Congreso.

