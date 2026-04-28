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Exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, sufrió accidente ciclístico en Valledupar

Una caída múltiple en Valledupar, en medio de una competencia ciclística, dejó lesionado al exmandatario y a otros corredores; actualmente se encuentra estable y bajo observación médica.

Mauricio Aguilar - exgobernador de Santander.
Mauricio Aguilar - exgobernador de Santander.
Foto: tomada de Twitter: @MAguilarHurtado
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 28 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, continúa bajo observación médica tras sufrir un accidente mientras participaba en una competencia ciclística en Valledupar el pasado domingo.

El incidente se registró durante la carrera Ruta del Capo, evento que reunió a decenas de aficionados al ciclismo en Valledupar. En medio del recorrido, una caída múltiple dentro del grupo de corredores terminó afectando al exgobernador, quien no logró esquivar el impacto.

De acuerdo con versiones de participantes, se trató de una caída colectiva propia de la dinámica del pelotón, donde los ciclistas avanzan a alta velocidad y con poca distancia entre sí.

Un movimiento brusco en la parte delantera habría generado un efecto en cadena que dejó a varios corredores en el suelo, entre ellos el exmandatario, quien no tuvo margen de reacción.

Tras el accidente, Aguilar presentó varias lesiones de consideración, entre ellas fracturas en varias costillas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde inicialmente requirió manejo en cuidados intensivos.

Con el paso de las horas, su condición ha mostrado mejoría y actualmente permanece estable y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica, luego de ser trasladado a una unidad de menor complejidad.

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Fuentes cercanas indican que, si la evolución continúa siendo favorable, se evalúa su traslado a Bucaramanga en los próximos días para continuar con su tratamiento.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores de Santander, donde Aguilar es una figura política reconocida por su paso por la Gobernación y el Congreso.

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