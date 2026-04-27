Juliana Guerrero asistió a la posesión del nuevo rector de la UPC en Valledupar; la llamaron doctora

Este lunes se llevó a cabo en la Universidad Popular del Cesar la posesión de Guillermo Echavarría como nuevo rector y apareció como invitada Juliana Guerrero, quien estuvo como representante del presidente ante el Consejo Superior.

Su presencia no pasó desapercibida pues ocupó un lugar destacado en la mesa principal del evento, incluso fue presentada como la Doctora Juliana, desatando un sin número de comentarios en las redes sociales.

Esta vez llegó con su cabello lacio y no con sus particulares rizos; y se ubicó junto al delegado del Ministerio de Educación Nacional.

“Doctora Juliana Andrea Jiménez, designada del presidente de la república”, así la llamó la presentadora durante la verificación del quórum.



Guerrero hizo presencia en el acto a pesar de la tormenta política que tiene tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien indicó que efectivamente se había comprobado ante presidencia que sus documentos relacionados con títulos profesionales eran falsos.

Vale recordar que Guerrero ayudó a elegir al actual rector en una polémica votación en la que con solo 5 consejeros y en solo 8 minutos, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) eligió a Guillermo Andrés Echavarría como nuevo rector para el periodo 2026-2030.