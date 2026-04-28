Golpe del Ejército a grupo armado en Santander deja dos capturados y arsenal incautado

En zona rural del departamento de Santander, tropas del Gaula Militar asestaron un nuevo golpe contra estructuras armadas ilegales que delinquen en la región. El operativo se desarrolló en el sector de San Rafael de Lebrija, jurisdicción del municipio de Rionegro, donde se registró un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado Conquistadoras de la Sierra.

De acuerdo con el reporte de la Quinta Brigada del Ejército, la acción militar fue ejecutada por unidades del Gaula Militar Chicamocha, que tras la confrontación iniciaron una persecución que permitió ubicar un inmueble utilizado, al parecer, como centro logístico de la estructura ilegal.

En el lugar, y en coordinación con unidades de la SIJIN y SIPOL de la Policía Nacional, se logró la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado. Durante el procedimiento también fueron incautadas armas de largo alcance, entre ellas dos fusiles —uno tipo M16 y otro R15—, tres escopetas, cinco proveedores y 645 cartuchos calibre 5.56.

Las autoridades informaron que en el sitio se halló además material de comunicaciones, incluyendo una antena satelital, así como seis motocicletas que presuntamente eran utilizadas para actividades ilícitas. A esto se suma la incautación de elementos de intendencia como morrales, hamacas y víveres.



Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades fue la ubicación de dos minas antipersona, artefactos que representan un alto riesgo tanto para la población civil como para la Fuerza Pública.

Según el Ejército, este resultado afecta de manera directa la capacidad logística del grupo armado organizado, debilitando su accionar en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander.

