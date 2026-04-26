Ganaderos advierten que fenómeno del Niño aumentará precios y agravará crisis en el Caribe

Un llamado a encender las alarmas desde ya es el que se está haciendo desde la Asociación de Ganaderos De la Costa Norte (Asoganorte) a las diferentes alcaldías y gobernaciones de la región Caribe, teniendo en cuenta la llegada del fenómeno del Niño que se pronostica para el segundo semestre del año.

El director ejecutivo, Jorge Rodríguez, advierte que de no tomarse medidas en el momento puede ser un año devastador, teniendo en cuenta que ahora mismo hay un breve verano que ocasiona pérdidas económicas y de reses. Indica que productos como la leche y el queso podrían subir sus precios entre un 50% y hasta un 80%.

“Vamos a tener un incremento en los precios de venta pública de la leche y sus derivados lácteos. Creemos que puede estar aumentando aproximadamente en un 50 a 60% sobre el precio actual. Cuando hay escasez de alimentos y lluvia, nuestras vacas dejan de producir leche; por ende, el queso costeño, que es muy apetecido en el país, y el precio se dobla. Estamos pasando de un kilo de 20.000 pesos en este momento a unos 38.000 pesos, con un incremento del 70 y el 80% sobre el costo base”, explicó a Blu Radio.

La principal recomendación entregada por Jorge Rodríguez a los campesinos es que conserven los reservorios de agua, los alimentos y el buen estado corporal de los animales, así como sus alimentaciones y vitaminas.



Afectaciones de El Niño a cultivos del café Foto: referencia, ImageFX

“Han sido cuatro primeros meses muy fatales para los ganaderos. Hemos tenido regiones como el sur del departamento del Atlántico donde no ha llovido. Se están presentando muertes de semovientes, debido a la falta de tierras. Solo ha llovido en algunas partes, pero es un balance hasta el momento bastante desfavorable”, agregó.

Recuperarse del venidero fenómeno de El Niño, del que se dice que será el más fuerte en los últimos 140 años, podría ser difícil; más si se contempla que de los 6.400 ganaderos del Atlántico el 80% son pequeños, es decir, que tienen menos de 50 reses. Allí hay campesinos con solo cuatro o cinco semovientes y hasta cinco parcelas.

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Desde Asoganorte esperan que la lluvia aparezca en los próximos dos meses con el fin de prepararse de la mejor manera para fin de año y disminuir las consecuencias de una larga sequía.