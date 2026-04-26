Roban a 25 pescadores en el mar Caribe tras faena interrumpida por hombres armados

La faena que adelantaban este fin de semana cerca de 25 pescadores oriundos del Magdalena, repartidos en cinco embarcaciones, fue interrumpida por una lancha de hombres encapuchados y con fuerte armamento, quienes los intimidaron por varios minutos hasta quitarles uno de sus botes y los motores del resto.

El robo se registró en pleno mar Caribe, entre Atlántico y Magdalena, según anunció a los medios de comunicación el secretario de Gobierno de Ciénaga, Pedro Pablo Granados, indicando que un grupo de pescadores fue rescatado por la Armada Nacional y otros varios llegaron a sus hogares luego de seis horas de caminata por la orilla de la playa en cercanías a la vía Troncal del Caribe.

“Lamentablemente hubo unas pérdidas materiales para ellos como los motores y sus cascos fueron recuperados por la misma Armada, autoridad que está haciendo registro y control hacia mar adentro por la jurisdicción. La idea es establecer qué sucedió y reforzar la seguridad vía terrestre también. La Armada envió un camión con personal junto con la Policía para hacer la vigilancia sobre la Troncal del Caribe”, dijo inicialmente.

El secretario sostuvo que ninguno resultó herido y que el reporte médico preliminar arrojó síntomas de deshidratación, por lo que ya fueron atendidos por personal especializado.



Foto: Blu Radio.

Del mismo modo, Pedro Pablo Granados declaró que no es la primera vez que sucede este tipo de episodios y es una problemática que fue puesta en conocimiento al ministro de Defensa, Pedro Sanchez, en el más reciente consejo de seguridad regional. De hecho, hace unos meses fue hurtada una lancha por miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de la que no se sabe su paradero todavía.

En cambio, los pescadores solicitan una mayor presencia de las autoridades, tanto del Cuerpo de Guardacostas de Barranquilla como la Armada Nacional, para evitar la presencia de estos criminales con patrullajes constantes.



Inseguridad en el Caribe

Por otro lado, atemorizada amaneció la población de Agustín Codazzi, en Cesar, tras un doble homicidio registrado la noche de este sábado en el que sicarios llegaron disparando hacia un bar llamado El Neón, momentos en los que había una cantidad considerable de personas.

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Las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Jhon Eduar Oñate Mercado y Wilmer José González Rodríguez. El primero es un cobradiario de 36 años que recibió un disparo en la cabeza.

El segundo, reportan las autoridades, es un soldado profesional de 41 años que fue impactado en su tórax. Wilmer alcanzó a ser trasladado en una patrulla policial hasta una clínica aledaña, sin embargo a su llegada ya no tenía signos vitales.

Los actos urgentes fueron adelantados por el CTI de la Fiscalía y ahora mismo hay una investigación para dar con los responsables y establecer las razones del atentado.