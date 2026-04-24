Fonseca honra al Caribe y sus raíces con un nuevo álbum fiel a su sonido

Ha marcado a toda una generación con diversas canciones que hablan de la vida, el amor y la gratitud, con un legado que ha dado pie a que la música colombiana no pierda su identidad y en 'Antes que el tiempo se vaya', su último álbum, Fonseca busca seguir expandiendo ese trabajo que ha dejado en la industria como todo un referente latino.

"Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino. Cada canción tiene una parte de mí y representa un momento muy personal. Quería hacer un disco honesto, sin filtros, que conectara desde lo más profundo, antes que el tiempo se vaya", expresó el artista.

Este es el undécimo álbum de su carrera y que tiene como base honrar a los sonidos de sus raíces a través de 12 canciones en donde tiene a su lado a grandes artistas en colaboraciones. El álbum incluye temas que lo conectan con sus inicios, como “Loco Enamorado” y “Parte Por Parte”, así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia. Además, destaca colaboraciones con grandes artistas como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, consolidando un proyecto diverso y profundamente colaborativo.

"El sonido de Fonseca es, sin duda, uno de los más reconocibles dentro de la música latina actual. Su inconfundible tonalidad de voz —cálida, honesta y cargada de emoción— se convierte en el vehículo perfecto para interpretar letras profundas, cercanas y llenas de significado. A lo largo de su carrera, ha construido un sello único que fusiona lo tropical con lo pop y lo folclórico, logrando una identidad sonora que trasciende tendencias y conecta de manera genuina con distintas generaciones. En “Antes que el tiempo se vaya”, ese sello se mantiene intacto, reafirmando su capacidad de emocionar y contar historias que permanecen", expresaron de su equipo.



Fonseca // Foto: AFP

Música "multigeneracional"

Fonseca, quien produjo el disco junto con Andy Clay, contó que se siente impactado de la acogida de varias generaciones que tuvo la gira mundial que acaba de terminar de su anterior álbum, 'Tropicalia' (2024), que definió como "la más importante" de su carrera.

"La gente se las canta todas, y se conecta tanto con las canciones que escribí hace veinte años como con las que son parte de 'Tropicalia'. Es muy especial sentir que la gente sigue conectada y que me ha acompañado en el camino las distintas generaciones", manifestó.

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Considera que esto se debe en parte a la base folclórica de su sonido tropical, que conecta con las raíces culturales de distintas edades. "Ese tipo de géneros no pasan de moda porque son parte de la raíz de distintas culturas y distintos países" y "la gran mayoría de la gente en algún momento pasa como por ese folclor de su país y de su tierra, bien sea por sus papás o sus abuelos".

"Yo creo que el hecho como de llevar esas fusiones, pues definitivamente es multigeneracional", subrayó.

Y aunque sostiene que en el nuevo álbum no se fue directo con una "hoja de ruta" a lo tropical, como con 'Tropicalia', sí conserva el sonido que ha trabajado durante muchos años, del cual se siente orgulloso por la capacidad de unir a diferentes públicos.

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"Eso me encanta, porque mi música yo creo que le habla a cualquiera", manifestó Fonseca, quien prepara además la nueva gira para octubre próximo, que iniciará en Bogotá.

El colombiano además cantará el próximo 26 de junio en Doral, como parte de la celebraciones del Mundial de Fútbol, un día antes del partido entre Colombia y Portugal, que se celebra en Miami.

Para el bogotano, la fiesta del fútbol es una muestra más de cómo tanto el deporte como la música tienen el poder de unir a todos. "Los dos son igual a fiesta, fiesta de unión; no creo que nunca hemos necesitado tanto en el mundo, creo que el Mundial llega en un momento pues muy adecuado", manifestó.