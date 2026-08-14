Gustavo Puerta envía ayuda y su padre la reparte a damnificados por terremoto

El mundialista Gustavo Puerta se sumó a las iniciativas de solidaridad con los damnificados por el terremoto que afectó al país y envió ayudas para las familias de su municipio natal, La Victoria, Valle del Cauca. Su padre, Gustavo Puerta, es el encargado de recibir y distribuir los mercados entre las zonas más afectadas.

En entrevista con Blog Deportivo, el padre del jugador de Racing de Santander contó que desde hace varios días se encuentra recorriendo diferentes sectores del municipio para entregar las ayudas. Según explicó, inicialmente trasladaron desde Cali 236 mercados destinados principalmente a los corregimientos, donde varias familias quedaron afectadas por la falta de servicios básicos y por daños en sus viviendas.

“Trajimos 236 mercaditos para la gente acá, más para los corregimientos, porque los corregimientos quedaron sin agua y sin luz, y hay mucha vivienda por ahí que se cayó también”, relató el padre del jugador de la Selección Colombia.

Las ayudas ya han llegado a habitantes de Riveralta, Miravalles y Taguales, mientras que también se tiene previsto realizar nuevas entregas en La Victoria, Holguín y San José. Puerta explicó que en el casco urbano todavía había personas que necesitaban recibir los mercados, por lo que continuaría con la distribución durante la jornada.



“En una catástrofe de estas tenemos que estar unidos todos”, afirmó, al explicar que Gustavo Puerta le pidió directamente que llevara los mercados hasta La Victoria para apoyar a sus paisanos.

❤️‍🩹🇨🇴 Las ayudas enviadas por Gustavo Puerta al municipio de La Victoria (Valle) son repartidas a esta hora por su papá. pic.twitter.com/cZ83mc0p0m — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 13, 2026

La iniciativa también recibió el respaldo de otras personas. Durante el traslado de las ayudas, un familiar del futbolista Óscar Cortés, en Buga, entregó agua, ropa para bebés y pañales, entre otros elementos. Puerta también contó que tanto una camioneta como su propio vehículo llegaron cargados de donaciones para ser repartidas entre las familias afectadas.

Publicidad

Además de los mercados, las necesidades en las zonas damnificadas continúan siendo diversas. El padre de Gustavo Puerta indicó que actualmente hacen falta elementos como colchones, cobijas y pañales tanto para niños como para adultos.

“Usted sabe que esto se necesita de todo”, concluyó.