Gustavo Puerta, el jugador que más corre de Colombia, vivió con una bala en su pierna

Colombia se prepara para enfrentar lo que será el juego por los octavos de final del Mundial 2026, donde el seleccionado nacional se verá las caras con Suiza y buscará alcanzar los cuartos de final, siendo esta la instancia más alta a la que los cafeteros han llegado desde Brasil 2014.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo han destacado por su juego estructurado, basado en el ‘toque toque’, el control del balón y la velocidad. De hecho, esta última ha marcado la diferencia en partidos de alta exigencia, como los disputados ante Ghana y Portugal, donde la amplitud del campo ha sido determinante para dominar el juego.

Debido a esto, un elemento que antes del inicio del Mundial no se esperaba que fuera protagonista ha tomado la batuta, convirtiéndose en uno de los jugadores más influyentes de Colombia durante la Copa del Mundo. Gustavo Puerta señaló a la FIFA que “el profe me pide mucha versatilidad”, un detalle que se ha notado en el campo de juego. El volante, que está cerca de cumplir 23 años, se ha convertido en el jugador que más corre de Colombia.

Gustavo Puerta, el jugador que más corre en Colombia

Según los registros oficiales, Gustavo Puerta ya acumula 43,40 kilómetros, distancia recorrida durante los cuatro partidos que hasta ahora ha disputado el seleccionado nacional. Puerta, con un promedio de 10,85 km por juego, es el más destacado en comparación con el resto de jugadores. Jefferson Lerma lo sigue de cerca con 40,32 km, siendo ambos los de mayor despliegue físico en el once de Colombia.



Gustavo Puerta: 43,40 km.

Jefferson Lerma: 40,32 km.

Luis Díaz: 39,60 km.

Davinson Sánchez: 36,40 km.

Daniel Muñoz: 34,35 km.

Gustavo Puerta // Foto: FCF

Gustavo Puerta vivió con una bala en su pierna

Aunque Gustavo Puerta ha destacado por ser quien más se entrega en cada partido, tiene una difícil historia de vida en la que su carrera deportiva pudo estar en peligro. Cuando ‘Gary Door’ tenía 10 años, su padre lo envió a hacer unas compras en el supermercado. Justo en ese momento, en el barrio donde vivía, unos sicarios buscaban a un hombre por un ajuste de cuentas y, por desgracia, Puerta recibió un impacto de bala en su pierna izquierda.

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Aunque el volante fue llevado de urgencia para extraer el proyectil, ante las complicaciones para retirarlo, los médicos recomendaron dejarlo alojado. Un factor que lo llevó a sufrir complicaciones de salud, pues tenerlo implicaba llevar una vida sedentaria y alejarse de su sueño de ser futbolista.

El proyectil permaneció alojado en su pierna durante cuatro años, de acuerdo con lo señalado por su padre en medios nacionales. Sin embargo, Gustavo no aceptó esas condiciones y, gracias a su perseverancia, fue llamado por el Bogotá F.C. en 2021, debutando en el Torneo BetPlay.

Dos años más tarde fichó por el Núremberg y luego por el Bayer Leverkusen, donde brilló tras su participación con la Selección Colombia Sub-20, lo que convenció a Néstor Lorenzo, quien lo llamó a la Selección de mayores.

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¿Dónde juega Gustavo Puerta?

Gustavo Puerta, quien tiene 23 años, milita actualmente en el Racing de Santander, de la segunda división de España, y se ha convertido en una pieza inamovible del esquema de juego de Néstor Lorenzo. Su buen desempeño en el Mundial lo ha puesto bajo la mirada de varios equipos, por lo que podría ser uno de los jugadores que cambie de club tras la justa mundialista.