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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'The Pitt' gana el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo

'The Pitt' gana el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo

Esta serie aborda temas como el derecho al aborto, las redadas migratorias y los tiroteos masivos en Estados Unidos.

The Pitt gana en los Emmys.
The Pitt gana en los Emmys.
Foto: AFP
Por: EFE y AFP
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

'The Pitt' se hizo con el Emmy a mejor serie de drama por segundo año consecutivo durante la 78ª edición de los galardones, imponiéndose así a 'Pluribus', 'The Diplomat', 'Slow Horses', 'The Gilded Age', 'A Knight of the Seven Kingdoms', 'Paradise' y 'Your Friends & Neighbors'.

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Al abordar temas que van desde el derecho al aborto hasta las redadas migratorias y los tiroteos masivos, la serie partió como favorita para arrasar con varios premios de drama, incluido el de mejor serie.

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Lideró todas las producciones con 25 nominaciones y ya había ganado cuatro premios en las ceremonias previas, incluido el de mejor reparto de elenco para una serie dramática.

Su protagonista Noah Wyle, que ha acumulado premios durante el último año, incluido un Emmy, volvió a imponerse.

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"Crecí en Los Ángeles. Soy un chico de Hollywood. Me crié frente a la televisión y las salas de cine eran mi lugar de culto. Esto es todo lo que siempre quise hacer y este es el único club al que siempre quise pertenecer. Gracias por aceptarme", dijo Wyle al público.

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La estrella de "Pluribus" Rhea Seehorn se llevó la estatuilla a la mejor actriz de drama.

"DTF St Louis" de HBO Max —la historia de un triángulo amoroso de mediana edad que sale mal— obtuvo el galardón en la categoría de mejor miniserie, tras haber ganado ya dos premios de interpretación.

Sally Field ganó el premio a la mejor actriz en una miniserie por su papel en "Remarkably Bright Creatures".

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La intérprete pronunció un encendido discurso en defensa de Canadá frente a los recientes choques con el presidente estadounidense, Donald Trump, y ofreció una crítica apenas velado a los esfuerzos por fusionar Paramount y Warner Bros.

"Nosotros somos las artes", dijo Field. "Nuestra diversidad, nuestro relato único, importan. No podemos permitir que esas voces sean silenciadas, comprometidas o fusionadas".

La 78ª gala de los premios Emmy incluyó un tributo a la fallecida ícono de la música country Dolly Parton, quien también fue ganadora de una estatuilla.

La cantante country Reba McEntire interpretó "Appalachian Memories", de Parton.

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