Jorge Celedón celebra décadas de carrera en Bogotá: "El fruto del trabajo duro"

Este 17 de septiembre será una fecha especial para Jorge Celedón, quien celebra más de 30 años de carrera musical. El artista, nacido en Villanueva, La Guajira, ha construido un legado marcado por varios éxitos internacionales que no solo lo han convertido en una de las voces más importantes de la música colombiana, sino también en un referente del vallenato a nivel mundial.

Jorge Celedón lleva 'La Historia Mía' a Bogotá

‘La Historia Mía’, más que un espectáculo, representa un recorrido por los momentos, las canciones y las personas que han marcado la trayectoria del artista guajiro.

En entrevista con Blu Radio, Celedón habló sobre el significado de este concierto, sus raíces en Villanueva, el relevo generacional del vallenato y los retos que plantea una industria musical cada vez más atravesada por la tecnología.

“Es un compromiso bien grande que nace en Villanueva, Guajira, un sentimiento donde se hace vallenato. En Villanueva es tan fácil, yo pienso que Villanueva es una canción, el pueblo de dónde vengo, el barrio donde nací. Y en este momento de mi carrera, pues contar parte de eso en la historia mía, un momento importante para mi carrera. Y estoy feliz de esto, de encontrarme con ustedes y contarles que vienen cosas grandes todavía, si la gente lo permite y nos sigue apoyando”, expresó.



El concierto La Historia Mía busca precisamente contar ese recorrido. Celedón explicó que la presentación será una manera de mostrar de dónde viene, quiénes lo han acompañado y cómo el público también se ha convertido en una parte fundamental de su trayectoria.

Jorge Celedón // Foto: Facebook Jorge Celedón

Las canciones de Jorge Celedón y su conexión con el público

Una de las claves de la carrera de Jorge Celedón ha sido la capacidad de sus canciones para acompañar diferentes momentos de la vida de sus seguidores. El cantante entiende que una misma canción puede adquirir un significado distinto dependiendo de la historia de quien la escucha.

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“Hay movimientos importantes ahorita en la música, otras formas de llegar. Yo que vengo de la época del afiche, de llegar a la emisora y ver dónde pongo mi afiche, hoy en día tú mismo tienes cómo llegarle a mucha gente. Si quieres, en la mañana te despiertas y te conectas y vamos, mira, aquí estoy haciendo esta canción, si quieres darla a conocer antes casi de que nazca. Voy a hacer una canción con ustedes”, explicó.

Para el artista, las nuevas herramientas también han cambiado la manera de producir y compartir música, por lo que el vallenato debe encontrar la forma de adaptarse sin perder su esencia.

“Ahora hay tantas formas de llegar, entonces es tratar de acoplarnos porque venimos de un género que es folclor y totalmente criollo, como decimos, ponerle pie para que caminen las cosas y montarnos a ese tren, no nos podemos quedar”, añadió.

Jorge Celedón // Foto: Facebook Jorge Celedón

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El relevo generacional del vallenato

Ese vínculo también ha permitido que su música pase de una generación a otra. Celedón contó que canciones de su repertorio siguen siendo interpretadas por artistas jóvenes, una situación que considera especialmente significativa para la permanencia del vallenato.

El cantante también recordó a algunos de los maestros que fueron determinantes durante sus primeros años de carrera y que contribuyeron a su formación musical.

“Yo sentía siempre un potencial en eso y tener pues la oportunidad de aprovechar al máximo los maestros que tuve, el caso de Daniel Celedón, Ismael Rudas, el caso de trabajar con Beto Villa, que mucha gente esa parte no la conoce, pero pues mi entrada al Binomio de Oro de América fue un aprendizaje, yo diría que ya el máximo nivel de aprendizaje”, recordó.

Celedón destacó especialmente su paso por el Binomio de Oro de América y la oportunidad de compartir con figuras como Israel Romero y Giancarlo Del Moro.

“Estar ahí en el Binomio al lado del maestro Israel Romero, de Giancarlo Del Moro. Pero aprenderle a ellos es maravilloso, sobre todo a Israel, que es un grande en el acordeón. Yo diría que es un gran compositor e intérprete, porque interpreta muy bien el vallenato también”, puntualizó.