Festival Cordillera: 9 de cada 10 asistentes escuchan a sus artistas antes de los conciertos

La música empieza a sonar mucho antes de que se abran las puertas de un festival. Para los asistentes del Festival Cordillera, la preparación para encontrarse con sus artistas favoritos también incluye escuchar sus canciones previamente, ya sea con un parlante o mientras recorren la ciudad con audífonos.

Así lo reveló una encuesta realizada por JBL entre asistentes del Festival Cordillera, en Bogotá, durante la participación de la marca en el evento. De acuerdo con los resultados divulgados por la compañía, el 89,8 % de los participantes aseguró que su preparación para ver a sus artistas favoritos comienza escuchándolos antes del festival.

Del total, el 45,1 % señaló que lo hace a todo volumen mediante un parlante, mientras que el 44,7 % prefiere escuchar música con audífonos mientras se desplaza por la ciudad.

Los resultados hacen parte de una consulta realizada por JBL para conocer algunos de los hábitos de los asistentes en relación con la forma en que escuchan, eligen y descubren música en diferentes momentos.



¿Cómo se preparan los asistentes para un festival de música?

La encuesta muestra que escuchar previamente a los artistas hace parte de la experiencia de los asistentes al Festival Cordillera. Para la mayoría de los participantes consultados, la preparación no comienza únicamente cuando llegan al escenario, sino desde antes, a través de sus dispositivos de audio habituales.

El parlante y los audífonos aparecen como las principales alternativas para acompañar ese momento previo. Mientras el 45,1 % manifestó que escucha a sus artistas favoritos a todo volumen en un parlante, el 44,7 % lo hace con audífonos mientras recorre la ciudad.

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La información fue recopilada en el contexto de la primera participación de JBL en un festival de música en América Latina. La compañía eligió el Festival Cordillera como escenario para celebrar sus 80 años y desarrollar una experiencia centrada en la música. Más de 3.000 personas pasaron por la activación de la marca durante los dos días del festival.

Los años 80 son la década preferida

Uno de los datos destacados de la encuesta está relacionado con la nostalgia musical. Al preguntar a los participantes qué época de la música latinoamericana elegirían para revivir durante una noche, los años 80 ocuparon el primer lugar.

El 41 % de los encuestados escogió esa década. En segundo lugar aparecieron los años 90, con el 33,2 %, mientras que los años 2000 fueron seleccionados por el 19,3 %. Los resultados muestran el interés de los asistentes por distintas épocas de la música latinoamericana y, particularmente, por las canciones asociadas con las décadas de los 80 y 90.

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El estado de ánimo influye en qué música escuchan

La encuesta también preguntó por los factores que tienen mayor peso a la hora de decidir qué escuchar. En este caso, el estado de ánimo fue la respuesta más mencionada.

El 47,5 % de los participantes indicó que el mood es el principal factor para escoger música. Le siguió el ritmo, con el 28,3 %, mientras que el artista representó el 11 % y la letra de las canciones, el 9 %.

De esta manera, los datos recopilados por JBL señalan que la elección musical está relacionada principalmente con cómo se sienten las personas en un determinado momento. La compañía también encontró diferencias en los espacios y dispositivos utilizados para escuchar música durante la rutina diaria.

Los audífonos ocuparon el primer lugar como medio más utilizado, con el 48,8 % de las respuestas. En segundo lugar quedaron los parlantes en casa, con el 31,6 %, mientras que el carro apareció con el 9 %.

Los festivales y las playlists ayudan a descubrir música nueva

El Festival Cordillera también sirvió como punto de partida para conocer cómo los asistentes encuentran nuevas canciones y artistas.

Según la encuesta, los festivales fueron la opción más mencionada para descubrir música nueva, con el 25,4 % de las respuestas. Las playlists quedaron muy cerca, con el 25 %.

En tercer lugar aparecieron las recomendaciones de las plataformas musicales, seleccionadas por el 16,8 % de los participantes.

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Estos resultados muestran que el descubrimiento musical ocurre tanto en espacios presenciales, como los festivales, como a través de herramientas digitales utilizadas para organizar y recomendar canciones.

JBL llevó una experiencia de música y tecnología al Festival Cordillera

Durante su participación en el Festival Cordillera, JBL instaló una activación que combinó sonido, iluminación y participación de los asistentes.

Una pared integrada por 70 parlantes JBL PartyBox 130 y 330 recibió al público con sonido y luces sincronizadas mediante la tecnología Auracast™. El espacio también fue utilizado por los asistentes para tomarse fotografías antes de continuar hacia una consola de DJ.

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En esa estación, los participantes tuvieron la posibilidad de crear sus propias mezclas utilizando ritmos representativos de las últimas ocho décadas.

La experiencia hizo parte de la celebración de los 80 años de JBL y de la primera participación de la compañía en un festival de música en América Latina.

Anderson Oliveira, Marketing Director de HARMAN para Sudamérica, señaló que la intención de la marca era crear un espacio en el que las personas pudieran escuchar, crear y compartir música, además de conocer cómo las nuevas generaciones viven su relación con el sonido.

JBL continuará su presencia en festivales de América Latina

De acuerdo con la compañía, el Festival Cordillera representa el inicio de una etapa de JBL en otros escenarios de música latina. La marca indicó que continuará llevando experiencias relacionadas con el sonido a diferentes festivales de la región.

La participación en Bogotá permitió combinar la presentación de productos con actividades de interacción y una encuesta sobre los hábitos musicales de los asistentes.

Los datos entregados por JBL dejan varias cifras sobre la manera en que este público se relaciona con la música: el 89,8 % escucha previamente a los artistas que verá en un festival, los audífonos son el dispositivo más utilizado en la rutina diaria y los años 80 aparecen como la década preferida cuando se trata de recordar la música latinoamericana.

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Para la compañía, estos comportamientos hacen parte de una relación con la música que trasciende los conciertos y se incorpora a diferentes momentos de la vida cotidiana.