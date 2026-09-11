80 años de sonido: el histórico debut que marcará el ritmo del Festival Cordillera

La marca internacional de audio JBL participará por primera vez en el Festival Cordillera, que se llevará a cabo en Bogotá los días 12 y 13 de septiembre de 2026. Este debut en uno de los encuentros más representativos de la música y la cultura latinoamericana coincide con la celebración del octogésimo aniversario de la compañía, fundada en 1946.

A lo largo de su historia, la evolución de la empresa ha estado vinculada a diversos hitos de la industria del entretenimiento en directo. Componentes de sus altavoces formaron parte del festival de Woodstock en 1969 y, posteriormente, la marca participó en el codesarrollo del Wall of Sound de Grateful Dead, uno de los sistemas de sonido para conciertos más grandes de su época. Asimismo, ha estado presente en eventos masivos como Rock in Rio y Tomorrowland.

Innovación y evolución tecnológica en el sonido portátil

El recorrido de la compañía también se ha enfocado en acercar la calidad de audio profesional a formatos más móviles. En 1979, lanzó la serie Cabaret con el propósito de introducir sistemas de alta gama en espacios donde los equipos tradicionales no alcanzaban a operar, impulsando así el mercado de audio portátil profesional.

Posteriormente, con la llegada de nuevas tecnologías en la década de 2000, la firma desarrolló bases de audio para iPod y, en 2012, introdujo al mercado el primer modelo JBL Flip, adaptándose a la masificación de la conectividad Bluetooth.



JBL

La experiencia previa a los festivales

La dinámica de asistir a un evento musical actual comprende diversas etapas que trascienden las horas frente a los escenarios. Desde la preparación previa en grupos de amigos hasta la elección de la música de fondo alistarse forman parte de la vivencia integral de los asistentes.

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De cara al Festival Cordillera, la marca destaca equipos diseñados para estas reuniones preliminares. Entre ellos se encuentran el JBL PartyBox Stage 320, el JBL PartyBox Club 120, el JBL PartyBox Encore Essential 2 y el JBL PartyBox On-The-Go Essential. Estos dispositivos integran sonido JBL Pro, refuerzo de bajos, autonomía de reproducción inalámbrica y estructuras orientadas a facilitar su traslado.

"Llegar por primera vez a Festival Cordillera tiene un significado especial para JBL porque nos permite encontrarnos con las personas en uno de los espacios donde el sonido cobra mayor sentido: alrededor de la música en vivo", declaró Anderson Oliveira, Marketing Director de Harman para Sudamérica.

El directivo agregó que, en el año del ochenta aniversario de la compañía, el objetivo es continuar acercando al público a vivencias centradas en la música compartida. De este modo, la llegada de JBL al Festival Cordillera en Bogotá consolida ocho décadas de trayectoria enfocadas en conectar a las personas a través del desarrollo de tecnologías de audio.