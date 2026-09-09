Pasabordo se reencuentra con su público de Medellín el 17 de septiembre

Pasabordo regresará a Medellín, su ciudad natal, el próximo 17 de septiembre para reencontrarse con sus seguidores en el Teatro Universidad de Medellín, como parte de su esperado “Mi Generación Tour”. Jhonatan y Gabo protagonizarán una noche dedicada a recorrer los 19 años de trayectoria del dúo y a celebrar las canciones que se han convertido en parte de la memoria musical de varias generaciones.

El espectáculo propone un recorrido por diferentes etapas de la carrera de Pasabordo, desde sus primeros éxitos hasta las canciones que representan su presente. Más que un concierto, la agrupación busca construir una experiencia alrededor de su historia y de la conexión que ha mantenido con el público a lo largo de casi dos décadas.

Nuevos talentos compartirán escenario

Uno de los momentos especiales de la jornada será la presentación de Makondo Music, dúo seleccionado para abrir el concierto después de una convocatoria en la que participaron más de 40 artistas. Los postulantes debían interpretar una canción de Pasabordo y explicar, mediante un video, por qué querían hacer parte del espectáculo.

Con esta iniciativa, Jhonatan y Gabo también buscan brindar un espacio a nuevos talentos y ofrecerles una oportunidad para mostrar su propuesta musical ante el público de Medellín.



Pasabordo y Vallejo777 // Foto: Instagram @pasabordo

Pasabordo fortalece su presencia en México

El reencuentro con Medellín llega mientras Pasabordo continúa expandiendo su carrera internacional. Actualmente, el dúo desarrolla diferentes compromisos en México, entre ellos campamentos de composición con artistas locales y su participación en el Festival ARRE, uno de los principales encuentros de la música regional mexicana.

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Esta será la segunda participación consecutiva de Pasabordo en el festival, donde compartirán escenario con artistas como Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado y Gabito Ballesteros. Así, mientras celebra su historia en Colombia, el dúo continúa construyendo nuevos capítulos de su trayectoria internacional.