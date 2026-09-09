Hamilton y Zaider presentan una nueva apuesta por los sonidos del Caribe colombiano

Hamilton y Zaider vuelven a unir sus voces en “Quién Me Mandó?”, una colaboración que reafirma la conexión entre dos de los artistas cartageneros que están llevando los sonidos del Caribe colombiano a nuevas audiencias.

Tras el éxito de “Madrid”, ambos artistas retoman su química musical en una canción que nace en Cartagena y proyecta su propuesta hacia escenarios internacionales. El tema explora una historia marcada por el amor, la distancia y las decisiones que aparecen cuando migrar implica construir una nueva vida lejos de casa.

“Quién Me Mandó?” retrata esas relaciones que quedan divididas por las fronteras y plantea una pregunta alrededor de quienes están dispuestos a cruzarlas por amor. En ese contexto, la canción combina las identidades de Hamilton y Zaider con una producción que mantiene como eje los sonidos y la esencia cultural del Caribe.

Hamilton, en uno de los momentos más importantes de su carrera

El lanzamiento llega en una etapa de crecimiento para Hamilton, conocido como el AfroRockStar. El artista cartagenero fue seleccionado por Forbes Colombia para integrar su edición 30 Under 30 2026, además de protagonizar su portada.



A esto se suma su participación como único colombiano en YouTube Foundry 2026 y su elección como invitado especial de la gira por Estados Unidos de Ryan Castro, donde actuará en 16 ciudades.

La canción cuenta además con la participación del productor colombiano Golden, nominado a un Grammy Anglo y reconocido por trabajos junto a artistas como Myke Towers.

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Con “Quién Me Mandó?”, Hamilton y Zaider consolidan una colaboración que va más allá de un encuentro puntual y continúan construyendo un puente entre Cartagena, la música urbana y el público internacional.