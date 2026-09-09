En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El gran debut de Blessd y Anuel para escalar al Top Global de Spotify

El gran debut de Blessd y Anuel para escalar al Top Global de Spotify

Este dúo demuestra, una vez más, que cuando se juntan son expertos en lograr cosas grandes en la industria y esta canción no ha sido la excepción.

Blessd y Anuel.jpg
Blessd y Anuel //
Foto. suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El pasado 3 de septiembre, Blessd y Anuel salieron con "Capcana Cocoa", una canción que reafirmó la conexión que hay entre los dos a la hora de trabajar y cómo fluye el talento para crear canciones destinadas al éxito, prueba de ello es que, en una semana, la canción se trepó al Top Global de Spotify.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Ocupó el sexto lugar del Top Songs Debut Global de Spotify, demostrando que la canción logró un inmenso alcance entre los fanáticos de estos dos artistas. Mientras “Capcana Cocoa” escala en el panorama musical global, Blessd también volvió a la cancha con el Club Deportivo El Carmen Bendito FT, equipo del que es propietario y jugador.

Últimas noticias

Pasabordo
Entretenimiento

Pasabordo se reencuentra con su público de Medellín el 17 de septiembre

Hamilton y Zaider.jpg
Entretenimiento

Hamilton y Zaider presentan una nueva apuesta por los sonidos del Caribe colombiano

Musicalmente, “Capcana Cocoa” combina elementos de atracción, lujo, deseo y vida nocturna, conceptos habituales dentro del universo creativo de ambos artistas. El “splash de cocoa” se convierte en uno de los protagonistas de la canción, asociado a la presencia de una mujer que permanece en la memoria del intérprete y a una atmósfera marcada por aromas, celebración y excesos.

"Entre los rankings globales y la cancha de fútbol sala, Blessd continúa demostrando que el éxito en la música no lo ha llevado a abandonar los sueños que lo acompañaban desde antes de la fama. Hoy los está viviendo al mismo tiempo", expresaron del equipo del artista.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Blessd

Publicidad

Publicidad

Publicidad