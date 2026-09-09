El gran debut de Blessd y Anuel para escalar al Top Global de Spotify

El pasado 3 de septiembre, Blessd y Anuel salieron con "Capcana Cocoa", una canción que reafirmó la conexión que hay entre los dos a la hora de trabajar y cómo fluye el talento para crear canciones destinadas al éxito, prueba de ello es que, en una semana, la canción se trepó al Top Global de Spotify.

Ocupó el sexto lugar del Top Songs Debut Global de Spotify, demostrando que la canción logró un inmenso alcance entre los fanáticos de estos dos artistas. Mientras “Capcana Cocoa” escala en el panorama musical global, Blessd también volvió a la cancha con el Club Deportivo El Carmen Bendito FT, equipo del que es propietario y jugador.

Musicalmente, “Capcana Cocoa” combina elementos de atracción, lujo, deseo y vida nocturna, conceptos habituales dentro del universo creativo de ambos artistas. El “splash de cocoa” se convierte en uno de los protagonistas de la canción, asociado a la presencia de una mujer que permanece en la memoria del intérprete y a una atmósfera marcada por aromas, celebración y excesos.

"Entre los rankings globales y la cancha de fútbol sala, Blessd continúa demostrando que el éxito en la música no lo ha llevado a abandonar los sueños que lo acompañaban desde antes de la fama. Hoy los está viviendo al mismo tiempo", expresaron del equipo del artista.

