Nominan obra de colombianos a los Latin Grammy 2026

La obra ‘Dinosaurios: Una travesía cretácica’, que integra ciencia, literatura, ilustración y música, fue nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil, gracias al trabajo musical de Tu Rockcito. El proyecto busca acercar a niños y familias al conocimiento sobre Colombia y el mundo a través de una experiencia que combina aprendizaje, preguntas, juego y canciones.

El libro, escrito por Carlos Guarnizo y Paula Ríos, cuenta con ilustraciones del biólogo e ilustrador científico Ignacio Mesa y fue publicado por B de Blok, sello de Penguin Random House Grupo Editorial, y Ediciones Uniandes. La historia parte de cinco misteriosas huellas encontradas en Santa María, Boyacá, que llevan a los lectores 133 millones de años atrás para reconstruir el posible recorrido de un iguanodonte por el territorio que actualmente corresponde a Colombia.

La propuesta utiliza la curiosidad como punto de partida para acercar a los niños a disciplinas como la paleontología, la geología, la biogeografía, la evolución y el método científico. Mediante la denominada “preguntología”, los lectores deben observar, plantear hipótesis y seguir pistas, mientras recorren episodios relacionados con Gondwana, la separación de África y Suramérica, el surgimiento del océano Atlántico, el impacto de Chicxulub y la formación de los Andes.

La música también ocupa un lugar central en el proyecto, especialmente a través del “Cancionero cretácico”, que funciona como la banda sonora del recorrido científico planteado en el libro. Las canciones de Tu Rockcito abordan los temas explorados en sus páginas, con creación y concepto de Paula Ríos y Carlos Guarnizo, producción musical y ejecutiva de Ríos y coproducción musical de Leonardo Aranguren.



Al celebrar la nominación, Tu Rockcito destacó el trabajo colectivo detrás de la producción y dedicó el reconocimiento al pueblo de Santa María, Boyacá, así como a los científicos Alejandro Corrales y William Carantón. Para Paula Ríos y el grupo, esta nominación representa un nuevo capítulo en su trayectoria, luego del Latin Grammy obtenido en 2021 por Tu Rockcito filarmónico.

Ríos es compositora, cantante, escritora y profesora de música, mientras que Guarnizo es biólogo de la Universidad de los Andes y doctor de la Universidad de Texas en Austin, además de creador del proyecto de divulgación científica Ciencia Café pa Sumercé.