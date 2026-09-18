Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi unen Colombia y México en “Sabor a Tequila”

El desamor, la traición y el despecho se convierten en tequila en “Sabor a Tequila”, la nueva colaboración que reúne por primera vez a Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi, tres artistas que representan distintas generaciones y sonidos de la música latina.

La canción establece un puente musical entre Colombia y México, combinando la identidad de la música popular colombiana con la esencia de los corridos mexicanos. Para Luis Alfonso, esta colaboración representa un nuevo paso en su proceso de expansión internacional y en la exploración de sonidos y alianzas dentro de la música latina.

Foto: suministrada

Una historia de engaño y desamor

“Sabor a Tequila” parte de una historia de infidelidad, abandono y una relación marcada por el engaño. En la canción, el tequila funciona como una metáfora del dolor que permanece después de una ruptura: cada copa busca borrar los recuerdos, pero termina haciendo que regresen con mayor intensidad.

La producción reúne las voces de Luis Alfonso, Silvestre Dangond y Xavi, quienes mantienen sus respectivas identidades mientras construyen una propuesta con una marcada influencia mexicana.



Un video grabado en México

La historia también llega a la pantalla con un video musical dirigido por Julián Henao Giraldo y filmado en una locación ubicada a las afueras de Ciudad de México. La producción visual presenta a los tres artistas en una interpretación cargada de sentimiento y aborda la traición, el despecho y la vulnerabilidad presentes en la canción.

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El tema fue compuesto por Luis Alfonso Rendón, Silvestre Dangond, Xavi, Luis Felipe Valencia Bastidas y Camilo Montoya.

El lanzamiento coincide con la gira de Luis Alfonso por Estados Unidos con su Lindo Lindo Tour 2026, una etapa en la que el artista continúa llevando la música popular colombiana a nuevos públicos y escenarios internacionales.