J Balvin rompe el silencio y envía mensaje a Valentina Ferrer tras anuncio de su separación

J Balvin se pronunció públicamente sobre Valentina Ferrer luego de que la modelo argentina confirmara el final de su relación sentimental con el cantante colombiano. El mensaje fue publicado este sábado 19 de septiembre, coincidiendo con el cumpleaños de la modelo y la celebración del Día del Amor y la Amistad.

A través de sus historias de Instagram, el artista paisa dedicó unas palabras a quien fue su pareja durante varios años y destacó especialmente su papel como madre de su hijo Rio.

“Hoy celebro tu vida, Vale”, escribió J Balvin al comienzo de la publicación, en la que resaltó diferentes aspectos de la personalidad de la modelo argentina.

Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte agregó el cantante

Uno de los apartados que más llamó la atención estuvo relacionado con Rio, el hijo que ambos tienen. J Balvin agradeció a Ferrer por haberle dado la posibilidad de convertirse en padre y destacó la manera en que ella ejerce su maternidad.



Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti expresó el intérprete

El cantante también aseguró que la modelo merece recibir reconocimiento por quien es y por el impacto que tiene en las personas que la rodean.

Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti manifestó

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Finalmente, J Balvin le deseó bienestar y cerró su mensaje con una felicitación por su cumpleaños: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

Valentina Ferrer confirmó el fin de la relación

El mensaje del artista se conoció pocos días después de que Valentina Ferrer hiciera pública la decisión de poner fin a su relación con J Balvin.

La modelo utilizó sus historias de Instagram para compartir un comunicado en el que explicó que la determinación fue tomada de manera conjunta y pidió respeto por la privacidad de ambos, especialmente durante este periodo de transición familiar.

Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados señaló Ferrer

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De acuerdo con la modelo, la decisión se tomó “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”. Además, dejó claro que, pese al final de la relación sentimental, ambos continuarán acompañando a su hijo.

Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor agregó

Ferrer no reveló cuáles fueron las razones que llevaron a la pareja a tomar esta decisión. En su mensaje, por el contrario, hizo énfasis en la tranquilidad con la que están afrontando el proceso y solicitó comprensión frente a la situación personal que atraviesan.

Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros concluyó

La publicación de J Balvin rápidamente llamó la atención de sus seguidores, especialmente porque ocurrió después de que ambos confirmaran públicamente su separación.

En los comentarios aparecieron diferentes opiniones sobre las palabras que el cantante dedicó a Ferrer. Algunos usuarios interpretaron el mensaje como una muestra de cercanía entre ambos, mientras que otros hicieron comentarios relacionados con la posibilidad de una eventual reconciliación.

Entre las respuestas que recibieron mayor atención estuvieron frases como “Sábado de recuperar el hogar” y “Siempre hacen las cosas que las mujeres quieren que hagan, pero cuando ya es demasiado tarde”.

También hubo comentarios en tono crítico hacia el artista, como “hombre no es gente”.

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Hasta el momento, ninguno de los dos ha entregado detalles adicionales sobre las razones de la ruptura. Sus mensajes públicos han estado centrados en el respeto hacia el proceso que atraviesan y, especialmente, en mantener el bienestar de Rio como una prioridad.