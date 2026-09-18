Salir a cenar y regalar chocolates: entre los planes favoritos para Amor y Amistad

El Día del Amor y la Amistad sigue siendo una fecha marcada por regalos, chocolates y el tradicional amigo secreto, pero este año los colombianos parecen estar buscando algo más que entregar un obsequio. Dentro de los planes que más se repiten están compartir una comida, reunirse con familiares, amigos o vivir una experiencia.

Amigo secreto sigue vigente

Una encuesta nacional de Fenalco, realizada con 495 personas, encontró que el 78 % de los consultados celebrará Amor y Amistad este año. Y entre quienes festejarán, el 73 % jugarán amigo secreto.

Aunque se suele asociar con familias o grupos de amigos, es en el trabajo donde más fuerza conserva con el 53 % de los encuestados afirmando que jugará con sus compañeros de oficina, frente al 18 % que jugará en familia, el 15 % con compañeros de estudio y el 14 % con amigos.



¿Cuál es el regalo que más se da?

Salir a comer con la pareja es el plan favorito para el 32 % de las personas, mientras que el 26 % prefiere reunirse con amigos o familiares. Mientras que otras personas eligen comprar regalos, preparar una cena en casa, salir a cine o irse de paseo.

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Es decir, para buena parte de los colombianos, el detalle de Amor y Amistad también puede ser sentarse a comer, encontrarse o compartir tiempo juntos.

Los colombianos están dispuestos a gastar más

Aunque el 52% mantendrá su presupuesto hasta los 100.000 pesos, aumentó considerablemente la cantidad de personas que planean superar esa cifra.

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En 2025, el 34 % tenía pensado gastar 100.000 pesos o más; este año la proporción subió al 48 %. De ellos, el 32 % destinará entre 100.000 y 200.000 pesos y un 16 % superará los 200.000.

Regalos para el Día de Amor y Amistad. Foto: creada con IA y Magnific.

Chocolates sí, peluches no tanto

Y para quienes todavía no han decidido qué regalar, hay clásicos que mantienen su lugar con los chocolates y dulces encabezando las preferencias, seguidos por invitaciones a comer, ropa y calzado, cosméticos o perfumes, bonos y joyería.

Los peluches, en cambio, aparecen entre las opciones menos mencionadas, con apenas un 4 %, incluso por debajo de flores, libros y viajes.

A su vez, las redes sociales también se han convertido en una especie de vitrina para quienes todavía buscan inspiración, y según Fenalco, concentran el 40 % de las consultas para encontrar ideas de regalos.

En medio de chocolates, cenas, reuniones y regalos, Amor y Amistad mantiene su lugar entre las celebraciones preferidas de los colombianos y este año llega, además, con una mayor disposición a gastar más dinero comparados con 2025.