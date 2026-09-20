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Blu Radio  / Entretenimiento  / ROA y Anuel AA se unen en “VAMO A VEL” antes de su esperado USA Tour 2026

ROA y Anuel AA se unen en “VAMO A VEL” antes de su esperado USA Tour 2026

El sencillo explora la química entre dos personas que inicialmente se relacionan de manera casual, pero cuya conexión comienza a transformarse en algo más profundo

ROA y Anuel AA.jpg
ROA y Anuel AA //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El puertorriqueño ROA, una de las figuras emergentes de la nueva generación de la música urbana latina, presentó “VAMO A VEL”, una colaboración junto a Anuel AA que marca un nuevo paso en su ascendente carrera internacional.

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El sencillo explora la química entre dos personas que inicialmente se relacionan de manera casual, pero cuya conexión comienza a transformarse en algo más profundo. La canción reúne los estilos de ambos artistas y llega después de varias semanas de expectativa entre sus seguidores.

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Los rumores sobre una nueva colaboración comenzaron durante el Spain Tour de ROA, cuando el artista compartió escenario con Anuel AA en Puro Latino Fest para interpretar “Netflix & Chill”. Posteriormente, sus apariciones juntos y una campaña de misteriosas vallas publicitarias en Puerto Rico, protagonizadas por los emojis de un lobo y un diablo, incrementaron las especulaciones alrededor del lanzamiento.

ROA prepara su primera gira por Estados Unidos

El estreno de “VAMO A VEL” coincide con el inicio de una nueva etapa para ROA. El próximo 8 de octubre, el artista comenzará en Miami su primera gira como acto principal por Estados Unidos. El USA Tour 2026 recorrerá 19 ciudades y llegará a mercados como Chicago, Nueva York, Dallas y Los Ángeles.

La demanda por los conciertos ya se refleja en varias fechas agotadas, entre ellas Miami, Boston, Nueva York, Washington D.C. y Elizabeth, Nueva Jersey.

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Con más de 3 mil millones de reproducciones globales y más de seis millones de seguidores en redes sociales, ROA continúa ampliando su presencia internacional. Su gira estadounidense también llevará al escenario canciones como “ETA RMX”, “Me Gustas CC”, “Fantasía”, “Tate Quieta”, “ETA”, “UuU” y “Pieza Exhibición”, consolidando una propuesta que combina distintos sonidos de la música urbana.

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