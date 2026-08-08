Autoridades capturan en Segovia, Antioquia, a un ciudadano por porte ilegal de armas y un dron

Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, durante actividades de registro, control y prevención desarrolladas en el corregimiento de Santa Isabel, sector El Cementerio.

El procedimiento se realizó el 7 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:55 de la tarde, cuando los uniformados adelantaban labores de registro a personas y solicitud de antecedentes.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia explicó el operativo: “Durante este procedimiento fueron incautados una pistola Glock 17 calibre 9 mm, un proveedor y 54 cartuchos para la misma. Además, se incautó un dron DJI Matrice 4T junto con tres baterías y su control remoto. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el comandante de la Policía Antioquia.

El capturado es un ciudadano de 31 años, de nacionalidad venezolana y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, autoridad competente que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.



Cabe recordar que. en junio pasado, fueron capturados en flagrancia, en el municipio de Anorí, también en el norte de Antioquia, a tres hombres por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, ya que les hallaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y siete cartuchos calibre 9 milímetros.