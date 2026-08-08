En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades capturan en Segovia, Antioquia, a un ciudadano por porte ilegal de armas y un dron

Autoridades capturan en Segovia, Antioquia, a un ciudadano por porte ilegal de armas y un dron

Durante actividades de registro, control y prevención, la Policía Nacional le incautó una pistola Glock 17, también 54 cartuchos calibre 9 mm y elementos tecnológicos.

Porte de armas.jpg
Porte de armas
Foto: AFP - referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de ago, 2026

Agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un ciudadano por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, durante actividades de registro, control y prevención desarrolladas en el corregimiento de Santa Isabel, sector El Cementerio.

Vea también:

Ataque con explosivos a mina en Nordeste.
Antioquia

Ofrecen recompensa por responsables de lanzar explosivos con drones a mina en Segovia, Antioquia

El procedimiento se realizó el 7 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:55 de la tarde, cuando los uniformados adelantaban labores de registro a personas y solicitud de antecedentes.

Últimas noticias

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Antioquia

Sectores políticos en Antioquia respaldan a De La Espriella por el traslado de 106 cabecillas

Urgencias.jpg
Antioquia

Cuarta clínica privada en Medellín reporta alta saturación de urgencias en una misma semana

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia explicó el operativo: “Durante este procedimiento fueron incautados una pistola Glock 17 calibre 9 mm, un proveedor y 54 cartuchos para la misma. Además, se incautó un dron DJI Matrice 4T junto con tres baterías y su control remoto. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, indicó el comandante de la Policía Antioquia.

El capturado es un ciudadano de 31 años, de nacionalidad venezolana y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, autoridad competente que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes.

Cabe recordar que. en junio pasado, fueron capturados en flagrancia, en el municipio de Anorí, también en el norte de Antioquia, a tres hombres por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, ya que les hallaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor y siete cartuchos calibre 9 milímetros.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Porte de armas

Publicidad

Publicidad

Publicidad