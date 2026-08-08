Sectores políticos en Antioquia respaldan a De La Espriella por el traslado de 106 cabecillas

Las fuerzas políticas del departamento aplauden la decisión del nuevo jefe de Estado de no negociar más con criminales, tampoco más prebendas, ni beneficios, sobre todos con aquellos que no cumplen con la ley y que tanto daño le han hecho al país.

Aseguran que después de cuatro años de complacencia, sacaron de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a varios de los cabecillas más peligrosos del Valle de Aburrá, lo que muestra que muchas cosas en materia de seguridad cambiarán con la llegada de Abelardo De La Espriella a la presidencia de la República.

“Durante años esa cárcel dejó de ser una cárcel, se volvió una oficina, se volvió una tarima, se volvió un hotel, se volvió el centro de operación política y criminal de todo el país. Hoy el Estado hizo lo que tenía que hacer, entre otras cosas, por las diferentes denuncias y hallazgos que hemos denunciado desde acá, desde Medellín”, afirmó Alejandro de Bedout, concejal de la ciudad.

El cabildante hace referencia además de los irregulares hallazgos a las penas que cumplen estos cabecillas como la de alias Douglas, 32 años de condena; alias Carlos Pesebre, condenado por extorsión y concierto para delinquir; alias el Indio, condenado por concierto para delinquir, todos vinculados durante años a la Oficina de Envigado.



Y recalcó que las cárceles son para pagar condenas, por lo que se les acabó la alcahuetería, se les acabó y la parranda vallenata que montaron, se les acabó la cárcel hotel con la llegada de Abelardo de la Espriella.