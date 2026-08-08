Cuarta clínica privada en Medellín reporta alta saturación de urgencias en una misma semana

En medio de la compleja situación que enfrenta el sistema de salud en Colombia, en las últimas horas la Clínica El Rosario informó que sus servicios de urgencias atraviesan una alta demanda que supera su capacidad habitual de atención, una situación que, según explicó la institución, puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios.

"Nuestros servicios de urgencias enfrentan una demanda que supera la capacidad habitual de atención, lo que puede generar mayores tiempos de espera durante el proceso de triaje y el acceso a los servicios", señaló la clínica en un comunicado.

El pronunciamiento se suma al de otros centros asistenciales de Medellín que en los últimos días han advertido sobre la creciente presión en sus servicios de urgencias. Uno de ellos es el Hospital San Vicente Fundación, que reportó niveles de saturación sostenidos por encima del 300 % de su capacidad operativa y de expansión.

Cuarto UCI en hospital Foto: referencia, Flow

Según indicó el centro asistencial, esta sobrecarga ha provocado que algunos pacientes lleven más de cinco días a la espera de la definición de su atención o de la asignación de una cama.



“Esto significa que hay un gran número de pacientes que llevan más de cinco días a la espera de definición de atención o a la ubicación en una camilla. Ante este escenario, nuestro talento humano continúa haciendo su mayor esfuerzo para disminuir los riesgos en la salud de los pacientes y brindar una atención segura y de calidad”, señaló Alejandro Marín Valencia, líder de Urgencias Adultos del Hospital San Vicente Fundación.

Ante este panorama, los centros asistenciales pidieron a los pacientes acudir a las urgencias de alta complejidad únicamente cuando existan situaciones que representen un riesgo inminente para la vida.

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La alerta se suma a la emitida recientemente por la Clínica CES, que reportó una ocupación superior al 170 % en su servicio de urgencias, y por la Clínica Universitaria Bolivariana, que informó una ocupación de hasta el 200 % en el área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser atendidas inicialmente en servicios de atención primaria.