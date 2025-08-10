Publicidad

Desfile de Silleteros cerrará la Feria de las Flores 2025: así será el recorrido

Desfile de Silleteros cerrará la Feria de las Flores 2025: así será el recorrido

Este es uno de los eventos insignia que desde hace 68 años rinde homenaje a los campesinos de Santa Elena y a la tradición que ha convertido a Medellín en la capital mundial de las flores.

Feria de las Flores.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 10:19 a. m.

La Feria de las Flores llegará a su gran cierre este domingo 10 de agosto con el tradicional Desfile de Silleteros, evento insignia que desde hace 68 años rinde homenaje a los campesinos de Santa Elena y a la tradición que ha convertido a Medellín en la capital mundial de las flores.

El recorrido iniciará a las 2:00 p. m. desde la avenida Regional, a la altura del Puente Monumental de Guayaquil, continúa al norte por la misma vía hasta San Juan, luego toma dirección oriente hasta la carrera 57 y por último, avanza por la avenida del Ferrocarril concluyendo en Plaza Mayor a las 6:00 p. m.

Un total de 540 silleteros participarán portando silletas en las categorías monumental, tradicional, emblemática, artística, pionera, comercial e infantil y juvenil. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó que una de las novedades de este año es que los silleteros portarán un listón negro en sus brazos como muestra de solidaridad para aquellos que lo perdieron todo durante la ola invernal.

silleteros-referencia-foto-alcaldia.jpg
Desfile de silleteros en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.

"Todos nuestros silleteros, que son más de 535 silleteros, cada uno va a llevar una cinta negra en honor a las víctimas del invierno en el Área Metropolitana y en todo el país", destacó el mandatario.

Entre los jurados de las silletas estarán la reconocida actriz y empresaria, Yesenia Valencia; la medallista olímpica, Mariana Pajón; el rector de la EIA, José Manuel Restrepo; la Señorita Colombia en 2024, Catalina Duque; el creador de contenido, Mateo Carvajal; y otros expertos en la materia cultural.

