Cayó en Medellín 'El Francés', extranjero dedicado al tráfico de drogas desde Colombia a Europa

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol logró dar un golpe contundente al narcotráfico en Medellín con la captura del ciudadano francés Soner Nusret Aka, conocido con el alias de ‘El Francés’ y señalado como presunto cabecilla de una red internacional dedicada al tráfico de estupefacientes.

La operación fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y contó con el apoyo de la Oficina Antinarcóticos de Francia, entidad que adelantó las investigaciones que permitieron ubicar al extranjero en territorio colombiano.

Nusret Aka era requerido por la justicia francesa por los delitos de importación y exportación de estupefacientes, pues es señalado de liderar una estructura criminal que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, México, República Dominicana y Tailandia hacia Francia.

Para evadir los controles internacionales, la organización empleaba complejas modalidades de transporte marítimo y aéreo. Uno de los golpes más significativos contra esta red ocurrió en septiembre de 2025, cuando las autoridades francesas incautaron 1.805 kilogramos de quinua impregnada con cocaína que pretendían ser distribuidos en Europa.



El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que alias 'El Francés' tenía un negocio fachada en plena zona rosa de la capital de Antioquia con el que se hacía pasar como un prestigioso comerciante.

"Uno de esos establecimientos comerciales era de striptease y queda en el Parque Lleras. Este golpe, entonces, no es un golpe cualquiera. Este golpe se da en el marco de la lucha que nosotros venimos dando contra la criminalidad en esta zona", expresó el funcionario.

Las autoridades también recordaron que el ciudadano francés había sido detenido anteriormente en República Dominicana en posesión de un fusil de asalto y altas sumas de dinero en efectivo.

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Tras su retención, Nusret Aka quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites correspondientes para definir su eventual extradición o judicialización.