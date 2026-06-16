Vacaciones de mitad de año le dejarían a Medellín ingresos por 88 millones de dólares

Las proyecciones del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento arrojó cifras bastante alentadoras para Medellín que prevé recibir entre el 16 de junio y el 6 de julio un aproximado de 130.000 pasajeros internacionales a través del aeropuerto internacional José María Córdova.

Las vacaciones de mitad de año para la capital de Antioquia tendrían un aumento de turistas en comparación con los datos del año anterior, pues en el 2026 se espera un crecimiento del 4,8 % en las personas que llegan a conocer los diferentes atractivos de la ciudad.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín, Ana María López, aseguró que se esperan ingresos para la ciudad por 88 millones de dólares proveniente del gasto turístico de las personas.

"Las vacaciones de mitad de año representan una de las temporadas más importantes para el turismo de Medellín, no solo por el incremento en la llegada de visitantes, sino también por el impacto positivo que genera en la economía local y en 1000 de familias que dependen de esta actividad", indicó la funcionaria.



Sobre la derrama económica que se espera en la capital de Antioquia, las autoridades destacaron que sería un 14,5 % más en comparación con el dinero que ingresó a la ciudad el año pasado, consolidando la economía turística como uno de los rubros más importantes para la Administración Distrital.

En materia de alojamiento, las estimaciones indican que la ocupación hotelera de Medellín podría ubicarse entre el 59 % y el 65 %, durante junio y julio, y los principales países de procedencia de los visitantes son Estados Unidos (36,58 %), Panamá (15,35 %), República Dominicana (9,54 %), México (8,09 %) y España (6,81 %).