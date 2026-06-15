Condenaron 23 años de cárcel al hombre que torturó, asesinó y desmembró una mujer en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 23 años y un mes de prisión a Martín Alonso Garcés Carvajal, responsable de torturar y asesinar a una mujer de 32 años en Medellín, cuyo cuerpo fue desmembrado y abandonado dentro de una caja de cartón en el Oriente de la ciudad.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de Medellín, los hechos ocurrieron entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024, cuando el condenado contactó a la víctima para reclamarle por el supuesto robo de un teléfono celular ocurrido días antes en el establecimiento donde ella trabajaba.

Las pruebas recopiladas permitieron establecer que la víctima fue llevada a la vivienda del agresor, ubicada en el barrio San José La Cima, donde fue golpeada durante dos días con objetos contundentes. El dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue estrangulamiento y sofocación.

La Fiscalía General de la Nación determinó además que, tras cometer el crimen, Garcés Carvajal desmembró el cuerpo y lo abandonó en una caja de cartón en otro sector de la capital de Antioquia. Los restos fueron hallados por las autoridades dos días después y testigos aseguraron que el hombre regresó al lugar de trabajo de la víctima e hizo comentarios sobre el asesinato.



El procesado fue capturado el 25 de febrero de 2026 durante un operativo realizado por el CTI y la Sijín en su vivienda. Allí fueron encontradas cuerdas similares a las utilizadas para amarrar la caja donde apareció el cuerpo, además de otras evidencias que fortalecieron el caso judicial.