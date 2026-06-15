Sellan famoso restaurante en Medellín por 10 días por una botella de licor con sello de Cundinamarca

El restaurante Andrés Medellín informó que sus instalaciones permanecerán cerradas temporalmente hasta el próximo 18 de junio de 2026, luego de la ejecución de una medida administrativa relacionada con un hallazgo realizado hace más de siete años.

A través de un comunicado, el establecimiento explicó que la situación se originó por una única botella de licor Frangelico Liqueur que portaba un sello de Rentas de Cundinamarca, detectada durante una revisión de la Secretaría de Hacienda de Antioquia en 2019.

Según la versión entregada por el restaurante, tras ese hallazgo se inició un proceso administrativo que derivó en un pliego de cargos emitido en octubre de 2019 y, posteriormente, en una resolución de julio de 2021 que ordenaba el cierre del establecimiento por diez días. Andrés Medellín aseguró que dichas actuaciones no fueron notificadas al negocio y que la medida fue ejecutada el pasado 9 de junio de 2026, cuando se materializó el cierre temporal.

Frente a esta situación, la empresa señaló que ya adelanta los trámites correspondientes para buscar una pronta solución al caso. Entre las acciones anunciadas se encuentran recursos jurídicos y la interposición de acciones de tutela por una presunta vulneración al debido proceso.



Tras conocerse el comunicado, la Gobernación de Antioquia confirmó que el cierre corresponde al mismo proceso sancionatorio mencionado por el establecimiento, originado por la tenencia de una botella de licor que, según la administración departamental, no contaba con la autorización para su comercialización en Antioquia al no portar la estampilla o sello correspondiente.

La administración departamental agregó que la sanción de cierre podía ejecutarse dentro de un plazo de cinco años establecido por la ley, término que vence en julio de este año, razón por la cual la Oficina de Rentas de Antioquia procedió a hacer efectiva la medida.

Mientras avanzan las acciones legales anunciadas por el establecimiento, el restaurante permanecerá cerrado y espera reabrir sus puertas una vez se resuelva la situación.