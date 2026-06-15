Peligro en las vías: autoridades en Medellín registran 212 accidentes con conductores embriagados

Aunque en Medellín se han fortalecido los controles y las campañas de prevención contra la conducción bajo los efectos del alcohol, los siniestros viales relacionados con esta conducta continúan en aumento, generando preocupación entre las autoridades.

Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante lo corrido de 2026 se han reportado 212 incidentes viales asociados a conductores en estado de embriaguez, frente a los 205 casos reportados en el mismo periodo de 2025, es decir, hay un incremento del 3,4 %.

Ante esta situación, la Administración Distrital intensificó las acciones de control en las vías de la ciudad y en lo que va del año se han realizado 60 operativos de embriaguez, un 7 % más que los 56 desarrollados durante el mismo periodo del año anterior.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, mencionó que estos procedimientos buscan detectar oportunamente a quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol y evitar tragedias en las vías.



"No es suficiente, ya que aumentaron los incidentes viales bajo esta mala práctica. El conducir en estado de embriaguez trae graves consecuencias legales, administrativas y hasta penales. Por eso continuaremos incrementando y fortaleciendo los controles en el Distrito", dijo.

Las autoridades destacan que las medidas implementadas también han permitido reducir el número de pruebas positivas de embriaguez. Mientras en 2025 se registraron 244 casos positivos, en 2026 la cifra descendió a 170, lo que representa una disminución cercana al 30 %.

Hay que recordar que manejar ebrio tiene sanciones que pueden superar los 21 millones de pesos, además de la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción, por lo que las autoridades anunciaron que continuarán fortaleciendo los controles.