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Terror en semáforo de Medellín: motociclistas armados asaltan a ocupantes de un vehículo

El hecho ocurrió en Medellín, específicamente en el cruce de la carrera 65 con la avenida 80, donde sujetos en motocicleta perpetraron un robo contra los ocupantes de un vehículo deportivo.

robo en medellín (1).jpg
Robo en plena vía de Medellín.
Fotos: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

En varias ciudades del país, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones para los conductores, especialmente en puntos críticos como semáforos y vías de alto flujo vehicular.

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Estos espacios, donde los vehículos deben detenerse obligatoriamente, se han convertido en escenarios propicios para que delincuentes cometan hurtos bajo intimidación, exponiendo a los ciudadanos a situaciones de alto riesgo.

Un nuevo caso de este tipo ocurrió en Medellín, específicamente en el cruce de la carrera 65 con la avenida 80, donde sujetos en motocicleta perpetraron un robo contra los ocupantes de un vehículo.

Según se observa en un video grabado por testigos que se encontraban en otro automóvil, un individuo que se movilizaba en moto se acercó a un vehículo deportivo BMW y, portando un arma de fuego, intimidó al conductor con el objetivo de despojarlo de sus pertenencias.

Durante el hecho, otros motociclistas que se encontraban en la zona optaron por retroceder ante la situación, evidenciando el temor generado por la presencia del delincuente armado. El incidente ocurrió el pasado viernes y despertó todo tipo de preocupación entre los ciudadanos por la modalidad usada y la aparente facilidad con la que se ejecutó el hecho.

El video fue difundido ampliamente en redes sociales y muchos internautas comentaron que en esa zona suelen repetirse estos episodios de inseguridad.

Recomendaciones para conductores

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Ante este panorama, las recomendaciones para los conductores no sobran, estas son algunas medidas de precaución:

  • Mantener las puertas aseguradas y los vidrios arriba mientras se encuentran detenidos en semáforos.
  • Evitar el uso visible de objetos de valor.
  • Estar atentos al entorno.
  • Conservar una distancia prudente con otros vehículos que permita maniobrar en caso de emergencia.
  • Reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
  • En la medida de lo posible, transitar por vías principales y en horarios de mayor circulación.
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