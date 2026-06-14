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Operativo en el Suroeste de Antioquia deja seis capturados del grupo delincuencial ‘Carne rancia’

Según indicó el gobernador Andrés Julián Rendón esta estructura criminal, además de traficar estupefacientes, amenaza, desplaza y asesina a los habitantes.

Capturados del grupo delincuencial carne rancia
Policía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Tras 16 diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Ciudad Bolívar, Suroeste de Antioquia, recientemente fueron capturados cinco personas mediante orden judicial y una más en flagrancia, todos por ser señalados integrantes del grupo delincuencial ‘Carne rancia’.

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Según el reporte del operativo, otras dos personas recibieron notificación de procesos judiciales en su contra. El operativo conjunto de la fuerza pública se adelantó en medio de una investigación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

El gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta en X, destacó que entre los capturados esté alias 'Castrillón', quien, según la investigación de las autoridades, presuntamente desempeñaría funciones de coordinación y vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública en la zona urbana del municipio. El mandatario señaló que se trata de “un sicario de esta estructura”.

También se conoció que fue capturado alias 'Samir', de 26 años, quien registra anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. De acuerdo con las autoridades, esta persona sería señalada de participar en actividades de expendio de sustancias estupefacientes y de realizar labores de observación sobre la presencia de organismos de seguridad en el municipio de Ciudad Bolívar.

“Esta estructura criminal, además de traficar estupefacientes, amenaza, desplaza y asesina a los habitantes del Suroeste antioqueño”, dijo Rendón.

Durante los procedimientos fueron incautados una pistola calibre 7 milímetros, cinco cartuchos para la misma arma, 1.655 dosis de bazuco y siete dosis de marihuana.

Mientras se adelantan las audiencias concentradas, tras quedar a disposición de la Fiscalía, hay que decir que a finales del 2025 la Policía asestó duros golpes contra esta estructura. Un caso ocurrió en septiembre cuando se registró la detención en flagrancia de alias ‘Pelo’, presunto miembro de este grupo señalado por coordinar y ejecutar homicidios selectivos, así como por facilitar el tráfico de estupefacientes.

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Otro operativo de la Policía Nacional en marzo de ese año permitió la captura de alias ‘Andru’ y alias ‘Boje’, cabecilla y jefe de sicarios, respectivamente, en una ofensiva que dejó en total 11 capturados.

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