Sancionan con $4.215 millones a empresa investigada por accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

La Superintendencia de Transporte sancionó con más de 4.215 millones de pesos a la empresa Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. -Precoltur- luego de concluir una investigación del accidente de tránsito ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en la vía entre Remedios y Zaragoza, donde murieron 17 personas y otras 20 resultaron heridas.

La tragedia involucró a un bus de servicio especial que transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión a la Costa Caribe. El vehículo se salió de la carretera y cayó a un precipicio en el sector conocido como El Chispero.

De acuerdo con la Superintendencia, se detectaron múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros. Entre los hallazgos figuran la falta de sistemas de comunicación entre la empresa y sus conductores, la ausencia de una estructura tecnológica y administrativa adecuada para el control de las operaciones y otras.

"Evidenció múltiples incumplimientos que comprometían la seguridad de los pasajeros. Conductores sin afiliación completa al sistema de seguridad social, programas de capacitación incompletos, irregularidades en los contratos de vinculación de los vehículos, todo esto quebrantando el principio de seguridad del transporte", explicó el superintendente delegado de Tránsito, Alberto Daza.



La entidad señaló que estas fallas constituyen incumplimientos a las obligaciones legales que deben cumplir las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, motivo por el cual se impuso la sanción económica.

Esta decisión se suma a las medidas adoptadas en diciembre de 2025, cuando la Superintendencia ordenó la suspensión preventiva por seis meses de Precoltur y abrió investigaciones contra la compañía y el Centro de Diagnóstico Automotor que certificó la revisión técnico-mecánica del bus accidentado.