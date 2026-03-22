Revelan carta que padres enviaron a menor que se accidentó en bus del Liceo Antioqueño: 17 muertos

Luego de varios meses del accidente del bus en el que viajaban estudiantes del Liceo Antioqueño, ocurrido el domingo 14 de diciembre de 2025 y que dejó 16 estudiantes y el conductor muertos, habló uno de los sobrevivientes. En entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, David Rúa Vallejo, de 18 años, relató lo vivido durante el siniestro.

Según contó, en el momento del impacto sintió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. “Sentía golpes por todo mi cuerpo, en la espalda, en los pies, en la cara. Me protegía así. Ningún golpe fue con algo duro, creo que era contra las sillas. Llega un momento donde ya hay silencio, se escucha la tierra caer en las latas. Hay silencio total, ahí es cuando abro los ojos”, relató.

El joven recordó que, al reaccionar, se encontraba atrapado entre los restos del vehículo. “Encima mío había como una lata, oscuridad total, pero había una rejilla que daba hacia el cielo”, dijo. Cabe recordar que el bus, con 39 pasajeros a bordo, cayó por un abismo de cerca de 60 metros.

Accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño Foto: AFP

Otra de las sobrevivientes, Ana Isabel Pulgarín, quedó inconsciente y despertó con partes del bus encima. “A mí me atravesó algo y me tumbó los dientes hacia atrás, y alcanzó a frenar antes de que siguiera derecho. En la espalda tenía un vidrio al lado de la columna; fue un milagro, pude haber quedado inválida”, afirmó en la misma entrevista.



Rúa también aseguró que escuchaba los gritos de sus compañeros pidiendo ayuda, pero estaba en shock y temía que el vehículo explotara. Posteriormente reaccionó y regresó para auxiliar a otros. “Tengo que actuar, no me puedo quedar quieto estando bien y queriendo ayudar. Me enfoqué en ir por mis compañeros”, explicó.

El viaje había comenzado días antes como parte de una salida de promoción de grado 11. El joven recordó un momento especial junto a su mejor amigo, Daniel Arismendi, cuando leyeron cartas que sus familias les habían enviado durante el viaje.

“Me fui con Daniel y leímos las cartas de nuestras familias. Decían: ‘Haga de su vida, su vida, no piense en los demás, en el qué dirán, ni en los miedos. Es su vida y hay que afrontarla’”, recordó.

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Además, compartió el mensaje que le enviaron sus padres:

“Para: David

Queremos expresarte lo importante y valioso que eres para cada uno de nosotros. Para tu padre, le inspiras un orgullo tan grande que lo impulsa cada día a dar lo mejor de sí, tanto para él como para su familia.

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Si lo entiendes tú, verás que, a pesar de su amor incondicional, ella nunca dudó de ti; tu hermana, tu confidente y apoyo, siempre estará a tu favor.

En fin, te amamos, te respetamos y nos sentimos orgullosos de ti. Que seas muy feliz, que este sea el primero de muchos años por venir y que sigas convirtiéndote en el gran ser humano que eres”.