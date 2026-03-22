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Blu Radio  / Sociedad  / Revelan carta que padres enviaron a menor que se accidentó en bus del Liceo Antioqueño: 17 muertos

Revelan carta que padres enviaron a menor que se accidentó en bus del Liceo Antioqueño: 17 muertos

El bus donde viajaban los estudiantes del Liceo Antioqueño el pasado diciembre de 2025 cayó por un abismo de cerca de 60 metros.

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