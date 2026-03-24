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Blu Radio  / Motor  / Retirarán cerca de 180.000 carros BMW modelo 2022-2025 en China por riesgo de incendio

Retirarán cerca de 180.000 carros BMW modelo 2022-2025 en China por riesgo de incendio

El escenario más crítico aparece si ese desgaste deriva en un cortocircuito, por lo que todo el proceso de reparación lo asumirá BMW.

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