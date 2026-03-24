Retirarán cerca de 180.000 carros BMW modelo 2022-2025 en China por riesgo de incendio

El fabricante alemán BMW activó una revisión masiva en China que pone en alerta a miles de propietarios: cerca de 180.000 vehículos deberán pasar por inspección debido a un posible riesgo de incendio.

La medida, confirmada por la autoridad reguladora de ese país, se aplica de inmediato y cubre tanto unidades ensambladas localmente como importadas.

Y es que, justamente, la decisión llega en un momento complejo para la marca en ese mercado, donde registró una caída en ventas del 12.5 % en 2025.

BMW es una de las marcas premium de carros alemanes y junto con Mercedes ocupan los dos primeros lugares. Foto: Unsplash

¿Qué modelos de BMW están involucrados?

El llamado a revisión incluye varias líneas de la marca, principalmente de gama alta:



BMW Serie 5: más de 130.000 unidades producidas en China entre finales de 2023 y abril de 2025.

BMW Serie 7: más de 36.000 unidades importadas.

BMW M5: 173 unidades.

También se suman cerca de 9.000 unidades importadas adicionales del Serie 5.



En total, la campaña abarca vehículos fabricados entre 2022 y 2025, lo que la convierte en una de las más amplias recientes para la marca en ese país.

Motor del BMW M5 V-8 4.4L Foto: BMW Press

¿Cuál es la falla y por qué hay riesgo?

El problema no está en el motor ni en el sistema de propulsión, sino en un componente menos visible pero clave: el cableado del sistema de climatización ubicado en la parte delantera del vehículo.

Según el reporte oficial, el arnés eléctrico puede estar mal posicionado. En condiciones normales esto no genera fallas inmediatas, pero durante intervenciones como el cambio del filtro de aire, ese cableado podría deteriorarse.

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El escenario más crítico aparece si ese desgaste deriva en un cortocircuito. Aunque se trata de casos poco frecuentes, la consecuencia potencial —un incendio— obligó a la marca a actuar de forma preventiva.



¿Qué hará BMW con los vehículos afectados?

La solución planteada es técnica pero directa:



Inspección completa del sistema eléctrico implicado

Reubicación del arnés para evitar contacto indebido

Sustitución del componente en caso de daño

Todo el proceso se realizará sin costo para los propietarios, a través de la red oficial de la marca en China.

Más allá del volumen, el caso refleja un fenómeno cada vez más común en la industria: los sistemas eléctricos —y no solo los mecánicos— están en el centro de la confiabilidad de los vehículos modernos.

En modelos actuales, donde conviven múltiples sistemas electrónicos, sensores y asistencias, un elemento aparentemente menor puede convertirse en un punto crítico si no está correctamente instalado o protegido.

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Por ahora, la campaña se limita al mercado chino y no se ha informado de medidas similares en otros países.