Autoridades extrajeron de quebradas en Medellín la basura suficiente para llenar 700 volquetas

Así como ocurre para los períodos de mayores lluvias, entidades ambientales en Medellín avanzan en acciones para prevenir posibles afectaciones por la disposición de residuos en quebradas durante la temporada que se avecina con predominancia de tiempo seco.

La inminente llegada del fenómeno de El Niño ha llevado a intensificar las jornadas de limpieza y mantenimiento de estos afluentes donde en el año ya se han retirado más de 7.000 metros cúbicos de residuos, escombros y sedimentos, suficientes para llenar más 700 volquetas de gran capacidad.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, explicó que durante temporadas de sequía la presencia de residuos sólidos en quebradas puede llegar represar el bajo flujo de agua, propiciando la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

"En esta temporada de menos lluvias tenemos una alerta por la reducción de los cauces de nuestras quebradas. Eso hace, digamos, más crítico la situación generada por la mala disposición de residuos en la ciudad. Debemos activarnos para que, como ciudadanos, evitemos que los residuos lleguen a los cauces de nuestras quebradas", indicó.



En una de las intervenciones más recientes en la quebrada Altavista, a la altura del barrio Belén Granada, se extrajeron cinco metros cúbicos de residuos ordinarios y 1.7 metros cúbicos de residuos voluminosos.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que Emvarias tiene habilitada una línea a través de la cual se puede solicitar la recolección adecuada de todo tipo de elementos, además de la importancia de reciclar y separar adecuadamente todo tipo de residuos en los hogares.