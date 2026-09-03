Piden extradición para mujeres señaladas de comercializar contenido sexual de sus bebés en Medellín

Aberrantes casos de explotación sexual de menores de edad que tenían como epicentro la ciudad de Medellín siguen generando acciones de las autoridades con organismos de seguridad extranjeros para lograr justicia.

Este es el caso de una red transnacional que explotaba sexualmente a bebés desde los 10 meses y que fue desmantelada a inicios de mayo. Sin embargo, en el caso podría haber nuevas consecuencias tras la reciente visita del alcalde Federico Gutiérrez a Estados Unidos.

Así lo indicó el mandatario como una de las principales conclusiones de los encuentros que sostuvo con agencias de seguridad como HSI, a quienes les planteó la posibilidad que la justicia de ese país solicite en extradición a dos mujeres señaladas de estas prácticas con sus hijos y cuyo contenido lo comercializaban a través de redes sociales y otras plataformas a clientes en Estados Unidos.

"Vamos a pedir, y les pedimos ya, que sean solicitadas en extradición estas dos mujeres, a que quede el precedente realmente de cómo se combate también este delito, y que para nosotros es una obsesión acabar con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", aseguró el mandatario.



La dimensión de los hechos quedó aún más expuesta al conocerse en su momento que, durante algunas transmisiones en vivo, los propios usuarios extranjeros eran quienes solicitaban a las mujeres qué hacer con los niños.

Sobre la operación denominada ‘Alpha MASI’, se conoció la captura de un total de 11 presuntos integrantes de la estructura criminal: siete en Medellín, uno en Cartagena y tres más en diferentes zonas de Estados Unidos.

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En el caso colombiano, todos los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y deberán responder por delitos como pornografía infantil agravada, explotación sexual comercial de menores, proxenetismo agravado y acceso carnal violento.