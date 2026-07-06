Capturan en Bogotá a padrastro acusado de abusar sexualmente de sus tres hijastras

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre señalado de ser el presunto responsable de haber abusado sexualmente a sus tres hijastras de 13, 14 y 15 años en hechos ocurridos en Bello, Antioquia, en el 2023.

Sin embargo, las autoridades señalan que, posteriormente al mudarse a Bogotá, a un barrio de Usme, reportaron que estos mismos actos violentos se repitieron el pasado 23 de mayo del 2026.

De acuerdo con las autoridades, una de las menores de edad tiene una discapacidad cognitiva y los investigadores señalan que el padrastro las golpeaba y las amenazaba con sacarlas de su hogar si denunciaban lo sucedido antes las autoridades.

“De acuerdo con la investigación, el indiciado presuntamente agredió sexualmente de manera sistematizada a sus tres hijastras. Esto habría iniciado en el 2023 en Antioquia. El capturado fue entregado a las autoridades judiciales”, concluyó la teniente coronel Diana Herrera, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Cargos

El señalado agresor podría enfrentar cargos como acceso cargan violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.