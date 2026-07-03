Nueva ruta Bogotá -Valencia operará desde este viernes ante cierre de aeropuerto de Maiquetía

En un movimiento estratégico para garantizar la conectividad entre Colombia y Venezuela, la aerolínea Wingo inició este viernes su operación oficial hacia la ciudad de Valencia desde Bogotá.

Aunque la ruta estaba originalmente programada para el 14 de julio, la compañía decidió adelantar su lanzamiento como respuesta directa a las afectaciones operacionales causadas por recientes sismos y el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

Cronograma de contingencia y operación regular

Como parte de esta fase de inicio anticipado, Wingo ha dispuesto vuelos especiales para los días 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de julio. Esta medida busca ofrecer una alternativa de transporte fundamental para aquellos viajeros que requieren movilizarse por motivos de necesidad prioritaria, familiares, laborales o comerciales en medio de la contingencia actual.



A partir del 14 de julio, la aerolínea estabilizará su oferta con una operación regular de tres frecuencias semanales (martes, jueves y domingos) en horario matutino. Con esta adición, Valencia se suma a la red que la compañía ya consolida entre ambos países, la cual incluye vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Caracas, operaciones que se retomarán una vez existan las condiciones adecuadas en Maiquetía.

Flexibilidad para pasajeros afectados en la ruta a Caracas

Wingo anunció medidas de flexibilidad para quienes tengan reservas en la ruta Bogotá–Caracas con vuelos programados entre el 26 de junio y el 15 de julio de 2026. Estos pasajeros podrán solicitar de manera voluntaria su reubicación en la nueva ruta Bogotá–Valencia sin incurrir en cobros de penalidad ni diferencias tarifarias, sujeto a la disponibilidad de cupos y condiciones operacionales.

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Los viajeros interesados en gestionar estos cambios o solicitar información adicional pueden hacerlo a través de los canales oficiales: el sitio web Wingo.com, WhatsApp y el centro de atención telefónica de la aerolínea. La compañía aseguró que continuará monitoreando la situación en Venezuela para informar oportunamente cualquier medida necesaria a sus usuarios y autoridades.