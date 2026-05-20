Wingo proyecta movilizar más de 700.000 pasajeros en temporada alta y lanza cinco nuevas rutas

La aerolínea de bajo costo Wingo anunció un ambicioso plan de expansión y operación para la temporada alta de mitad de año de 2026, periodo en el que proyecta movilizar más de 703.000 pasajeros en sus rutas nacionales e internacionales. La compañía también confirmó la entrada en operación de cinco nuevas rutas que fortalecerán su conectividad desde ciudades como Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Según las proyecciones de la aerolínea, entre junio y julio se movilizarán más de 492.000 pasajeros en las 16 rutas domésticas que opera actualmente y otros 211.000 viajeros en sus 27 rutas internacionales. La cifra representa un crecimiento cercano al 15 % frente a la misma temporada de 2025, consolidando este periodo como uno de los más importantes para el turismo y los viajes vacacionales en Colombia y la región.

Las rutas nacionales con mayor demanda

Dentro de la operación doméstica, Wingo prevé que las rutas con mayor movimiento de pasajeros durante la temporada alta sean los trayectos entre Bogotá y Medellín, Bogotá y Cali, así como Bogotá y Cartagena. Estos corredores continúan siendo algunos de los más relevantes para la aerolínea por el volumen de viajeros que concentran durante las vacaciones de mitad de año.

En el mercado internacional, las rutas con mayor proyección de pasajeros serán Bogotá–Punta Cana, Bogotá–Caracas y Aruba–Medellín. De acuerdo con la compañía, estos destinos mantienen una alta demanda gracias al interés de los viajeros por destinos turísticos de playa y por la conectividad regional entre países del Caribe y Suramérica.



Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planificación de Wingo, señaló que la estrategia de la aerolínea para esta temporada busca ampliar las alternativas de viaje para los colombianos y fortalecer la conectividad directa entre diferentes ciudades.

“Esta temporada alta queremos que más viajeros encuentren en Wingo una alternativa para hacer realidad sus vacaciones, escapadas y reencuentros, con una propuesta de bajo costo, directa y confiable”, afirmó el directivo.

Cinco nuevas rutas para la temporada alta

Uno de los anuncios más destacados de la compañía es la apertura de cinco nuevas rutas que comenzarán a operar entre junio y julio de 2026.

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Bucaramanga tendrá conexión directa con Aruba

A partir del 17 de junio, Wingo iniciará la operación de la ruta Bucaramanga–Aruba, convirtiéndose en una nueva opción internacional para los viajeros santandereanos. El trayecto contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados.

Esta nueva conexión se suma a las rutas nacionales que la aerolínea activó desde Bucaramanga hacia Medellín, Cartagena y Barranquilla, las cuales comenzaron a operar en marzo de 2026 y tienen tres frecuencias semanales cada una.

Medellín amplía su oferta internacional

Desde el aeropuerto José María Córdova, Wingo también fortalecerá su presencia internacional con dos nuevas conexiones. La primera será Medellín–Montego Bay, en Jamaica, que iniciará operaciones el 23 de junio. Con esta ruta, la compañía asegura que será la única aerolínea en ofrecer un vuelo directo entre Antioquia y Jamaica.

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Posteriormente, el 25 de junio comenzará a operar la ruta Medellín–Guatemala. Ambas conexiones tendrán tres frecuencias semanales, programadas para los martes, jueves y sábados.

Barranquilla y Bogotá también suman nuevas conexiones

La expansión de la red internacional continuará el 9 de julio con el inicio de la ruta Barranquilla–Aruba, que tendrá dos frecuencias semanales, los jueves y domingos. Según la aerolínea, esta operación busca fortalecer la conectividad aérea del Caribe colombiano con destinos turísticos internacionales.

Finalmente, el 14 de julio comenzará la operación de la ruta Bogotá–Valencia, en Venezuela, como parte del proceso de reactivación de la conectividad aérea entre ambos países. Esta conexión contará con tres frecuencias semanales: martes, jueves y domingos.

Wingo apuesta por el crecimiento regional

Con estas nuevas rutas y el incremento proyectado de pasajeros, Wingo busca consolidar su presencia en el mercado aéreo colombiano y regional, especialmente en un momento de alta demanda turística. La compañía destacó que su estrategia apunta a ofrecer alternativas de bajo costo con conexiones directas que faciliten el acceso a destinos nacionales e internacionales.