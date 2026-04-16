Capturan en Medellín a madre y padrastro de niño agredido brutalmente en cara y cuerpo

Un operativo entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió la captura de un hombre y una mujer señalados de agredir brutalmente a un menor de tan solo 2 años al que se le hallaron graves heridas en su cabeza, rostro y cuerpo.

El reporte de este lamentable hecho llegó a través del 123 y las autoridades al llegar al sitio encontraron al pequeño infante con evidentes signos de violencia, al parecer, generados por el hombre que es el padrastro del menor que se encuentra en protección de su círculo familiar.

El dictamen de Medicina Legal pudo determinar que los golpes pusieron en riesgo la vida del menor de edad. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que la madre fue testigo de todos los maltratos a los que era sometido su hijo.

"Aquí lo que se pudo determinar es que las agresiones fueron brutales y sistemáticas, con golpes, con quemaduras, porque demuestran realmente la brutalidad de este caso y la mamá tuvo responsabilidad", mencionó el funcionario.



Las investigaciones del aberrante caso evidencian que los capturados vivían hace dos meses con el niño y que el hombre tenía antecedentes por lesiones personales, mientras que la mujer contaba con registros por hurto al momento de la captura en la zona céntrica de la capital de Antioquia.

Por ahora los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada, por lo que se reforzará los mecanismos de protección del menor de edad.