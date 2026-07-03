El innovador plan en Bogotá para que los niños dejen las pantallas en estas vacaciones

El innovador plan en Bogotá busca reducir el sedentarismo infantil y mitigar los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos durante el receso escolar. Ante la preocupación de que los niños pasen hasta 1.460 horas al año frente a computadores o tabletas, el Jardín Infantil Stanford lanzó el Summer Camp 2026: Play Your Power. Esta iniciativa sustituye la exposición tecnológica por experiencias de movimiento, creatividad y exploración para menores entre los 12 meses y los 6 años.

¿Cómo funciona el campamento vacacional sin pantallas en Bogotá?

El programa distribuye sus actividades según la edad de los participantes para garantizar un impacto formativo desde la diversión. Para la primera infancia (12 meses a 3 años), las dinámicas se realizan en las instalaciones del Jardín Infantil Stanford. Estas actividades se enfocan en la exploración sensorial, estimulación del lenguaje, motricidad y desarrollo emocional mediante el juego guiado.

Por su parte, los niños mayores asisten a los colegios hermanos de calendario B, el Colegio Colombo Gales y el Colegio Mayor de los Andes. En estos centros, los equipos de preescolar adaptan la programación aprovechando los espacios recreativos y deportivos del grupo Interasesores. "La infancia necesita experiencias reales. Los niños aprenden cuando juegan, exploran, se relacionan con otros y descubren el mundo a través de sus sentidos", explicaron voceros de la institución.



Niños jugando 7 Foto: pexels

¿Qué actividades realizarán los niños en el Summer Camp 2026?

Bajo el concepto Play Your Power, la propuesta ofrece tres semanas de actividades físicas, artísticas y de trabajo en equipo. La programación incluye juegos tradicionales, retos motores, circuitos de BMX y skate, bádminton, kickball y competencias de relevos. También contempla experiencias acuáticas y jornadas al aire libre inspiradas en los Boy Scouts.

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El plan vacacional añade salidas pedagógicas a espacios recreativos como Cafam, Summit Adventure Park y Kukaponga. En estos lugares se realizarán dinámicas de escalada y exploración colaborativa. El objetivo de este modelo es potenciar habilidades de liderazgo, confianza y resolución de problemas, respondiendo a las directrices de la Organización Mundial de la Sostenibilidad que sugieren al menos 180 minutos diarios de actividad física en preescolares.