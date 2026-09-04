Todavía no alcanza: segundo día de campaña de ahorro de agua en Medellín no llegó ni al 30%

Cero y van dos: el nivel de agua sigue encendiendo las alarmas de Empresas Públicas de Medellín, desde donde advierten los racionamientos como casi única alternativa ante la escasez del líquido, luego del segundo día consecutivo en el que el que la capital antioqueña y sus 9 municipios aledaños no cumplen la meta de ahorro.

En el caso del embalse Piedras Blancas, que abastece 10 circuitos de las comunas: Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, la meta diaria de ahorro por vivienda o local comercial es de 92 litros de agua potable. Para la segunda jornada de esta campaña, en estas zonas de Medellín se ahorraron 22 litros, de los 92 litros requeridos para cumplir la meta diaria.

Por su parte, los usuarios del sistema Riogrande, en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental del Distrito de Medellín, tampoco cumplieron la meta de bajar el consumo de 70 litros diarios de agua potable. En vez de disminuir, este se incrementó en 10 litros diarios por vivienda o local.

En el sur de la subregión tampoco se cumplió la meta

Los usuarios del embalse La Fe, que cubre los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado y las zonas centro y sur de Medellín, solo ahorraron 25 litros de agua de los 70 necesarios para cumplir la meta diaria por vivienda y local comercial.

"En ese 5 días que habíamos puesto de seguimiento no se cumple con el ahorro, pues, tendremos que tomar decisiones el la próxima semana. Estamos haciendo un llamado, la gente tome conciencia. Estamos en el fenómeno del niño más severo de la historia. Los envases están rebajando, en el caso de piedras blancas, por cada día que no lleva más o menos un 5 por 100", indicó el gerente de EPM, John Maya Salazar.

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Recordemos que, como lo advirtió el alcalde Federico Gutiérrez, si los consumos se mantienen sin ahorro, en el caso de Piedras Blancas no habría garantía de agua para más de 15 días.

"Ya lo que yo siento es que la gente es más consciente. A la gente que hace un esfuerzo, gracias, pero nos falta mucho, no es suficiente. Recuerden que todavía tenemos 3 días para la meta inicial. Al día de hoy, no vamos, entonces, en verde, porque el 1º día se incumplió y el ahorro de ayer fue menor al requerido", indicó el mandatario.

Algunos datos revelados como parte de la campaña es que tres minutos en ducha son 36 litros de agua, si el baño se prolonga a 10 ya son 120 litros de agua; mientras que otro de los ejemplos es que una manguera abierta por 10 minutos representa 200 litros de agua.

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Las recomendaciones para la ciudadanía siguen siendo tener duchas más cortas, cerrar las llaves mientras se cepillan los dientes, no lavar vehículos con manguera y reutilizar el agua siempre que sea posible.