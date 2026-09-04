En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Familia en Kennedy
Jonathan Meléndez
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hay desborde en servicios de salud de las clínicas CES y UPB: sobreocupación supera el 150%

Hay desborde en servicios de salud de las clínicas CES y UPB: sobreocupación supera el 150%

La alerta de las autoridades de salud en la capital de Antioquia está enfocada en estos dos centros asistenciales que podrían eventualmente tener una ocupación mayor.

salud en Colombia.jpg
Salud en Colombia.
Foto: Universidad Nacional.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Preocupación en Medellín por desborde en servicios de la Clínica CES que tiene 150 % de sobreocupación en las urgencias, mientras que la Clínica Universitaria Bolivariana reporta ocupación del 254 % en su servicio de obstetricia

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Servicio de salud en Medellín pasa por un momento complicado

Últimas noticias

Arma de fuego.jpg
Antioquia

Recompensa de $100 millones por doble asesinato de adultos mayores en La Unión, Antioquia

Michelle Dayana Henao.jpg
Antioquia

Un mes demorará entrega del cuerpo de niña de 6 años hallada muerta en Buriticá, Antioquia

Estas dos clínicas reportaron su sobreocupación en varios de sus servicios y esto pone en riesgo la atención para miles de personas en la capital de Antioquia.

La situación más crítica es en una Clínica Universitaria Bolivariana que, en su servicio de obstetricia, que comprende las áreas de urgencias, cirugía y hospitalización, superó ampliamente su capacidad máxima de atención.

De acuerdo con el comunicado oficial, la institución registra actualmente un 254 % de ocupación, situación atribuida a la alta demanda de atención de mujeres gestantes, que ha sobrepasado el límite de la capacidad instalada.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por su parte, la Clínica CES informó que el servicio de urgencias tiene una ocupación del 150 %. Esto, derivado del incremento de la demanda en la atención, por lo que han solicitado a los pacientes tener paciencia debido a las demoras que se puedan generar.

Publicidad

"Nuestros equipos asistenciales continúan trabajando de manera permanente para brindar una atención segura, humanizada y de calidad, priorizando a los pacientes según la gravedad de su condición clínica”, indicó el centro asistencial.

De momento, la alerta de las autoridades de salud en la capital de Antioquia está enfocada en estos dos centros asistenciales que podrían eventualmente tener una ocupación mayor y, por ende, una situación que atender para priorizar el servicio a los pacientes de la ciudad.

Relacionados

Medellín

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad