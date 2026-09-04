Hay desborde en servicios de salud de las clínicas CES y UPB: sobreocupación supera el 150%

Preocupación en Medellín por desborde en servicios de la Clínica CES que tiene 150 % de sobreocupación en las urgencias, mientras que la Clínica Universitaria Bolivariana reporta ocupación del 254 % en su servicio de obstetricia

Servicio de salud en Medellín pasa por un momento complicado

Estas dos clínicas reportaron su sobreocupación en varios de sus servicios y esto pone en riesgo la atención para miles de personas en la capital de Antioquia.

La situación más crítica es en una Clínica Universitaria Bolivariana que, en su servicio de obstetricia, que comprende las áreas de urgencias, cirugía y hospitalización, superó ampliamente su capacidad máxima de atención.



De acuerdo con el comunicado oficial, la institución registra actualmente un 254 % de ocupación, situación atribuida a la alta demanda de atención de mujeres gestantes, que ha sobrepasado el límite de la capacidad instalada.

Por su parte, la Clínica CES informó que el servicio de urgencias tiene una ocupación del 150 %. Esto, derivado del incremento de la demanda en la atención, por lo que han solicitado a los pacientes tener paciencia debido a las demoras que se puedan generar.

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"Nuestros equipos asistenciales continúan trabajando de manera permanente para brindar una atención segura, humanizada y de calidad, priorizando a los pacientes según la gravedad de su condición clínica”, indicó el centro asistencial.

De momento, la alerta de las autoridades de salud en la capital de Antioquia está enfocada en estos dos centros asistenciales que podrían eventualmente tener una ocupación mayor y, por ende, una situación que atender para priorizar el servicio a los pacientes de la ciudad.