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Clínica CES en Medellín lanza alerta por colapso de urgencias: supera el 170 % de ocupación

Se trata del segundo centro asistencial privado en la ciudad que, en menos de una semana, advierte sobre la saturación de sus servicios.

Clínica CES.jpg
Clínica CES de Medellín
Cortesía Universidad CES
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Las dificultades financieras no son las únicas situaciones que por estos días generan preocupación en el sector salud en Antioquia. La alta afluencia de pacientes tiene en jaque la prestación de varios servicios, inclusive en instituciones de carácter privado en la ciudad de Medellín.

El más reciente centro asistencial en lanzar la alerta fue la Clínica CES quien a través de un comunicado en las últimas horas indicó que su servicio de Urgencias ya alcanza un 176% de ocupación, por lo que invitaron a los usuarios a hacer un uso responsable de estas áreas.

“Invitamos a consultar los servicios de atención primaria, consulta prioritaria o medicina general cuando la condición de salud no represente una urgencia vital”, se lee en la comunicación de la institución de salud, al tiempo que indicaron que sus equipos asistenciales están priorizando la atención de los pacientes según la gravedad de su condición clínica y sus necesidades.

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Esta situación se conoce a menos de cinco días que la Clínica Bolivariana también informara una ocupación de hasta el 200% en su área de Obstetricia, principalmente por la llegada de pacientes que podrían ser valoradas inicialmente en los servicios de atención primaria.

Por eso, le solicitaron a las gestantes que en la medida de los posible primero acudan a su IPS básica, donde puedan recibir una valoración oportuna y determinar si realmente requieren ser remitidas a un lugar de mayor complejidad.

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