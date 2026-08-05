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Medellín no tendrá restricciones en movilidad este 7 de agosto: Antioquia activa plan con recompensa

El alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, lideran presencia de Antioquia en la posesión en Cali.

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA -FICO- ALCALDÍA DE MEDELLÍN.jpg
Gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Mientras que desde Antioquia activan plan de seguridad para prevenir acciones violentas durante la posesión presidencial, el alcalde de Medellín afirmó que no habrá restricciones y se mantienen las actividades de la Feria de las Flores.

Se acerca la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y aunque el acto oficial será en Cali, autoridades en Antioquia anunciaron que en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, activaron un plan integral de seguridad para prevenir alteraciones del orden público, tanto para el propio viernes festivo 7 de agosto como para días después.

Lo primero es que a diferencia de otras ciudades, Medellín, no tendrá mayores acciones. El alcalde Federico Gutiérrez, aseguró "que la ciudad seguirá su ritmo, además en medio de la Feria de las Flores. Ese día habrá el desfile de autos clásicos y muchos más eventos para las familias".

Agregó que no habrá restricciones a la movilidad con el fin de que propios y extraños disfruten de la Feria, además de que confía que este viernes cesará "la horrible noche" y por tal motivo estará en la ciudad de Cali en el acto de posesión.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia contempla un plan con mayor despliegue de la Fuerza Pública en todo el departamento, con especial atención a la infraestructura como aeropuertos, terminales de transporte, sedes gubernamentales y redes de energía.

Además, incluye acciones de inteligencia y el monitoreo de redes sociales y fuentes abiertas para identificar de manera anticipada convocatorias o situaciones que puedan derivar en hechos violentos. Al respecto el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez.

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“Tomamos la decisión de colocar a circular un volante por las redes sociales con un ofrecimiento de hasta 50 millones de recompensa por información que nos permita anticiparnos y que nos permita prevenir acciones vandálicas, manifestaciones, salidas de todo contexto o actos terroristas”, aseveró.

Desde el pasado 1 de agosto permanece activo el Puesto de Mando Unificado, desde el cual se coordina el monitoreo permanente antes, durante y después de la posesión presidencial. Asimismo, la Fuerza Pública mantiene la máxima disponibilidad operacional y dispone de todas sus capacidades de reacción e investigación para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

El ente departamental aseguró que se recomienda a los alcaldes evaluar la adopción de medidas administrativas de prevención, de acuerdo con las necesidades de cada municipio, como restricciones al parrillero, limitaciones a la venta y consumo de licor, cierres de vías u otras disposiciones para conservar el orden público.

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